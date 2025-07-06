Κυκλοφορεί το Reporter Magazine Ιουλίου 2025: Aφιερώματα, συνεντεύξεις και αναλύσεις

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Κυκλοφορεί την Κυριακή 6 Ιουλίου το Reporter Inside Information Magazine, με την εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.

Το REPORTER Inside Information Magazine είναι η έντυπη έκδοση του ειδησεογραφικού site Reporter.gr. Κυκλοφορεί δύο φορές το χρόνο και επικεντρώνεται μέσα από αναλύσεις, ρεπορτάζ, άρθρα και συνεντεύξεις σε όλα τα μεγάλα οικονομικά, επιχειρηματικά και πολιτικά θέματα της επικαιρότητας.

Το 30ο τεύχος του περιοδικού μας παρουσιάζει τις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις, τις επιχειρηματικές εξελίξεις, το «φαινόμενο» της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και τους κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Στο τεύχος Ιουλίου 2025, μεταξύ άλλων, διαβάστε:

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Οι συμβουλές του ChatGPT για Εμπόριο, Βιοτεχνία, Τουρισμό και Εστίαση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι «τρέφει» τον λαϊκισμό στην Ευρώπη;

ΔΗΜΟΣΙΟ

Στο βωμό η ιερότερη «ιερή αγελάδα»

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταξύ υπερεκπαίδευσης και brain drain

ΑΚΙΝΗΤΑ

Στεγαστική πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα: Το χάσμα μεγαλώνει

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λειψυδρία: SOS για επενδύσεις 20 δισ. ευρώ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόλεμοι & Τραμπ τρελαίνουν τις αγορές

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

«Ψυχρός πόλεμος» για τον έλεγχο ναυπηγείων και λιμανιών

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