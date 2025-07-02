Βρετανία - Σχέδιο για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας: Πρόστιμα στα σούπερμαρκετ που δεν ενισχύουν τις πωλήσεις υγιεινών τροφίμων

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στη λειτουργία των βρετανικών σούπερ μάρκετ, καθώς η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προωθεί αυστηρότερους κανονισμούς στο πλαίσιο ενός δεκαετούς σχεδίου για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και την ανακούφιση του ήδη επιβαρυμένου Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS).

Σύμφωνα με το σχέδιο, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα υποχρεούνται να αφαιρούν έως και 100 θερμίδες από το μέσο καλάθι αγορών των καταναλωτών, περιορίζοντας τις πωλήσεις ανθυγιεινών προϊόντων όπως γλυκά και αλμυρά σνακ και αυξάνοντας τις πωλήσεις υγιεινών επιλογών. Όσα καταστήματα αποτυγχάνουν να πιάσουν τους στόχους, κινδυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα.

Το νέο αυτό «πρότυπο υγιεινής διατροφής» εντάσσεται στη συνολική στρατηγική για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, με τον Υπουργό Υγείας, Ουές Στρίτινγκ, να τονίζει: «Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Με το νέο πρότυπο, θα κάνουμε την υγιεινή επιλογή την εύκολη επιλογή».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η παχυσαρκία έχει διπλασιαστεί στη Βρετανία από τη δεκαετία του 1990, κοστίζοντας πλέον 11 δισ. λίρες ετησίως στο NHS, ποσό τριπλάσιο από τον προϋπολογισμό για τις υπηρεσίες ασθενοφόρων. «Αν δεν δράσουμε τώρα, το NHS κινδυνεύει να γίνει μη βιώσιμο», προειδοποίησε.

Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας στην Ευρώπη, με το 1/3 των ενηλίκων να είναι παχύσαρκοι και ένα ακόμα 1/3 υπέρβαροι. Το πρόβλημα έχει μετατραπεί σε επιδημία, προκαλώντας εκτεταμένες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, από διαβήτη και καρδιοπάθειες έως και καρκίνο.

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ εκτιμά ότι η μείωση των ημερήσιων θερμίδων κατά μόλις 50 ανά άτομο θα μπορούσε να οδηγήσει 2 εκατομμύρια ενήλικες και 340.000 παιδιά εκτός παχυσαρκίας. Αν και ορισμένοι ειδικοί εκφράζουν επιφυλάξεις για τα στατιστικά, επισημαίνοντας και άλλους παράγοντες όπως η καθιστική ζωή, το σχέδιο έχει τύχει ευρείας αποδοχής.

Καταναλωτικές οργανώσεις τάσσονται υπέρ της παρέμβασης, τονίζοντας ότι οι υποχρεωτικοί στόχοι μπορούν να λειτουργήσουν ως κίνητρο για τους λιανοπωλητές, ώστε να ενισχύσουν τις υγιεινές επιλογές και να διευκολύνουν τους πολίτες να ακολουθήσουν ισορροπημένη διατροφή και καλύτερο τρόπο ζωής.