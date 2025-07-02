ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πολεμικό Ναυτικό: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την EFA VENTURES
Ειδήσεις
15:54 - 02 Ιουλ 2025

Πολεμικό Ναυτικό: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την EFA VENTURES

Reporter.gr Newsroom
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και της εταιρίας EFA VENTURES που εξειδικεύεται στην παροχή  υπηρεσιών, στον τομέα της αεροδιαστημικής τεχνολογίας, άμυνας και ασφάλειας,  υπεγράφη την Τρίτη 1η Ιουλίου 2025 στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κ. Νικόλαος Καλογιάννης, και ο Αρχιεπιστολέας ΓΕΝ Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Κοντογιαννάκος ΠΝ, παρουσία του Υπαρχηγού ΓΕΝ, Υποναυάρχου Σπυρίδωνα Λαγάρα ΠΝ.

Σκοπός της συμφωνίας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της EFA VENTURES και των άλλων εταιριών του ομίλου EFA GROUP σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην έρευνα, ανάπτυξη αλλά και τις δοκιμές εφαρμογών και συστημάτων που αφορούν στις σύγχρονες αεροναυτικές επιχειρήσεις.

Με παρουσία πάνω από 35 χρόνια σε περισσότερες από 30 χώρες, η EFA VENTURES δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, στον τομέα της αεροδιαστημικής τεχνολογίας, άμυνας και ασφάλειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

HELLENiQ ENERGY: Σήμερα (2/7) η αποκοπή του μερίσματος €0,55/μετοχή
Ανακοινώσεις

HELLENiQ ENERGY: Σήμερα (2/7) η αποκοπή του μερίσματος €0,55/μετοχή

Σάββατο 5/7: Δοκιμαστική 24ωρη λειτουργία Μετρό, Τραμ και Λεωφορείων
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Σάββατο 5/7: Δοκιμαστική 24ωρη λειτουργία Μετρό, Τραμ και Λεωφορείων

Ελληνο-αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο: Νέος πρόεδρος ο Ιωάννης Δ. Σαρακάκης
Επιχειρήσεις

Ελληνο-αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο: Νέος πρόεδρος ο Ιωάννης Δ. Σαρακάκης

Ποιος βούτηξε το χέρι του στο μέλι;
Ανεμοδείκτης

Ποιος βούτηξε το χέρι του στο μέλι;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΘΑ και Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Τι περιλαμβάνει
Ειδήσεις

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΘΑ και Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Τι περιλαμβάνει

Καλαφάτης: Η συνεργασία ΕΚΕΤΑ – ΝΟΗΣΙΣ δείχνει το δρόμο της σύγκλισης επιστήμης και κοινωνίας
Πολιτική

Καλαφάτης: Η συνεργασία ΕΚΕΤΑ – ΝΟΗΣΙΣ δείχνει το δρόμο της σύγκλισης επιστήμης και κοινωνίας

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – Μοτοδυναμική για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον κλάδο οχημάτων
Επιχειρήσεις

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – Μοτοδυναμική για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον κλάδο οχημάτων

Μνημόνιο Συνεργασίας Enterprise Greece – HABC: Νέα προοπτική για εξαγωγές και επενδύσεις
Επιχειρήσεις

Μνημόνιο Συνεργασίας Enterprise Greece – HABC: Νέα προοπτική για εξαγωγές και επενδύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 18:17

Παπασταύρου: Εποικοδομητική συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του Γιώργο Παπαναστασίου για την ηλεκτρική διασύνδεση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 18:16

CrediaBank: Παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ ο Νικόλαος Μπάκος

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 18:11

Με τη συνεπένδυση του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός Ολοκληρώθηκε και τυπικά ο β’ γύρος άντλησης κεφαλαίων $33 εκατ.

Ειδήσεις
09/10/2025 - 18:07

Μερτς: Συγκρατημένα αισιόδοξος για την εκεχειρία στη Γάζα – «Το ζήτημα δεν έχει ακόμη κλείσει»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 18:07

Πειραιώς: Χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Ειδήσεις
09/10/2025 - 18:06

Συνάντηση Χαρδαλιά - Κορκίδη: Παρεμβάσεις για το επιχειρηματικό μέλλον του Πειραιά

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:57

Παραδοχή Πούτιν σε Αζέρο πρόεδρο: Εμείς καταρρίψαμε το αζέρικο αεροσκάφος - Υπόσχεση για αποζημιώσεις

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 17:55

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. ενισχύει τη διεθνή παρουσία της στο GSOF Symposium Europe 2025

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/10/2025 - 17:52

Ο ΟΠΑΠ και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR γιόρτασαν 10 χρόνια κοινής πορείας

Αναλύσεις
09/10/2025 - 17:47

Στα €560 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Intralot

Σχόλια Αγοράς
09/10/2025 - 17:43

Χρηματιστήριο: Με 3Χ3 στο... κατώφλι των 2.100 μονάδων

Οικονομία
09/10/2025 - 17:41

Συνάντηση ΕΑΣΕ - Πιερρακάκη: Ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Πολιτική
09/10/2025 - 17:37

Παπαθανάσης: Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις ως προς την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:32

Λαγκάρντ για υποψηφιότητα της για τη Γαλλική προεδρία: Πρέπει να είσαι τρέλος για να το κάνεις

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:30

Ευρωβουλή: Ανάγκη ευρωπαϊκής απάντησης στις ρωσικές παραβιάσεις και τις υβριδικές απειλές

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:22

Υπουργείο Πολιτισμού: Τα 11 νέα στοιχεία στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:19

Γαλλία: Κατρακυλάει δημοσκοπικά ο Μακρόν, απογειώνεται ο Μπαρντελά – Πρώτος με 35% ο Εθνικός Συναγερμός

Πολιτική
09/10/2025 - 17:15

Ανδρουλάκης: Δεν αμφισβητούμε τη στρατηγική σχέση με Ισραήλ, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε συνένοχοι του Νετανιάχου

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 17:09

Έντονη μεταβλητότητα στη Wall: S&P 500 και Nasdaq σε νέα ιστορικά υψηλά πριν τη πτώση

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 16:59

Δούκας: Η Αθήνα γίνεται παγκόσμιος κόμβος βιώσιμης κινητικότητας με το «UCI Forum 2026»

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:52

Η Γάζα σε σταυροδρόμι: Εκεχειρία με ρήγματα και πολλά ερωτηματικά

Πολιτική
09/10/2025 - 16:52

Μάντζος (ΠΑΣΟΚ) για δηλώσεις Ζαχάροβα: Ρωσικός και τουρκικός αναθεωρητισμός συμπορεύονται

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:48

Έκρηξη σε κέντρο της Orange στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες και μαζική διακοπή υπηρεσιών

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:37

Ερντογάν: Η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη για τη Γάζα - Στόχος να σταματήσει η γενοκτονία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:35

Καλαφάτης: Η καινοτομία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η «πράσινη» και «γαλάζια» τεχνολογία ενώνουν Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
09/10/2025 - 16:34

Αιχμές Βορίδη για Μαξίμου μετά τις καταγγελίες Βάρρα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:22

Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας

Πολιτική
09/10/2025 - 16:19

Γεραπετρίτης από Ελσίνκι: Στόχος μας είναι μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 16:15

Τσαβδαρίδης: Έξυπνα και πράσινα επιχειρηματικά πάρκα αλλάζουν τον βιομηχανικό χάρτη της Ελλάδας

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:06

ΕΕ: Δημιουργία ομάδας για έρευνα σχετικά με κατηγορίες κατασκοπείας από την Ουγγαρία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ