Πολεμικό Ναυτικό: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την EFA VENTURES

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και της εταιρίας EFA VENTURES που εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών, στον τομέα της αεροδιαστημικής τεχνολογίας, άμυνας και ασφάλειας, υπεγράφη την Τρίτη 1η Ιουλίου 2025 στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κ. Νικόλαος Καλογιάννης, και ο Αρχιεπιστολέας ΓΕΝ Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Κοντογιαννάκος ΠΝ, παρουσία του Υπαρχηγού ΓΕΝ, Υποναυάρχου Σπυρίδωνα Λαγάρα ΠΝ.

Σκοπός της συμφωνίας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της EFA VENTURES και των άλλων εταιριών του ομίλου EFA GROUP σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην έρευνα, ανάπτυξη αλλά και τις δοκιμές εφαρμογών και συστημάτων που αφορούν στις σύγχρονες αεροναυτικές επιχειρήσεις.

Με παρουσία πάνω από 35 χρόνια σε περισσότερες από 30 χώρες, η EFA VENTURES δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, στον τομέα της αεροδιαστημικής τεχνολογίας, άμυνας και ασφάλειας.