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Μαίνεται η φωτιά στην Ιεράπετρα: Εκκενώθηκαν ξενοδοχεία, κάηκαν σπίτια
Ειδήσεις
08:51 - 03 Ιουλ 2025

Μαίνεται η φωτιά στην Ιεράπετρα: Εκκενώθηκαν ξενοδοχεία, κάηκαν σπίτια

Reporter.gr Newsroom
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Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ιεράπετρα της Κρήτης από τη φωτιά που ξέσπασε χθες Τετάρτη (2/7). Η νύχτα ήταν δραματική ενώ και το πρωί της Πέμπτης (3/7) η φωτιά μαίνεται, παρά τη συνδρομή πλέον των εναέριων μέσων.

Οι φλόγες κατακαίουν εκτάσεις από την Αγία Φωτιά μέχρι τα Φέρμα στην Ιεράπετρα, αφήνοντας πίσω της αποκαΐδια και μια τεράστια καταστροφή. Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Αγία Φωτιά, Αχλιά, Γαλήνη, Φέρμα και Κουτσουνάρι.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δημιουργούν ένα εφιαλτικό σκηνικό, με συνεχείς στροβιλισμούς και αλλαγές κατεύθυνσης της φωτιάς δυσκολεύοντας την κατάσβεση.

Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Βουρβουρού Χαλκιδικής

Καλύτερη είναι η κατάσταση στο πευκοδάσος στη Βουρβουρού της Χαλκιδικής. Στο σημείο παραμένουν για κάθε ενδεχόμενο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο, η πυροσβεστική αναφέρει πως η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/07/2025 - 10:36
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