Σε ύφεση η φωτιά στη Ραφήνα – Σε λειτουργία το λιμάνι
Ειδήσεις
21:40 - 03 Ιουλ 2025

Σε ύφεση η φωτιά στη Ραφήνα – Σε λειτουργία το λιμάνι

Reporter.gr Newsroom
Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε στη συμβολή των οδών της Λεωφόρου Μαραθώνος και Αρίωνος στο Πικέρμι λίγο πριν τη διασταύρωση Ραφήνας και η οποία πήρε γρήγορα διαστάσειςκαι κατευθύνθηκε προς τα Σπάτα, ενώ κατέστρεψε πολλά σπίτια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η εικόνα είναι η καλύτερη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις, καθώς βρίσκεται σε δύσβατο σημείο σε λόφο στο όρος Έτος μεταξύ Πικερμίου και Σπάτων, ενώ στη Ραφήνα η φωτιά είναι σε ύφεση.

Μεγάλο στοίχημα, όπως αναφέρουν, είναι να ελεγχθεί η φωτιά στο κύριο μέτωπο που κατευθύνεται προς τα Σπάτα για όσο επιχειρούν τα εναέρια μέσα και πριν δύσει ο ήλιος.

Νωρίτερα, άνοιξαν και τα δύο ρεύματα της Λ. Μαραθώνος. Παραμένει σε ισχύ η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αρίωνος από το ύψος της Λ. Μαραθώνος.

Εξαιτίας της φωτιάς εστάλη μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από Αγία Κυριακή, Έτος Στέκο, Ήμερος Πεύκος και Βουνόπολη προς Γήπεδο Αρτέμιδας.

Παράλληλα σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. από τις συγκεκριμένες περιοχές πραγματοποιήθηκαν 57 απεγκλωβισμοί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 το μεσημέρι στη συμβολή των οδών της Λεωφόρου Μαραθώνος και Αρίωνος, κοντά σε κατοικίες, και εξελίσσεται σε μεικτή ζώνη κατοικιών και πρασίνου, ενώ χαρακτηρίζεται από την Πυροσβεστική «δύσκολη και επικίνδυνη».

Στην περιοχή κάηκαν καλλιέργειες και αμπέλια, ενώ η φωτιά πέρασε σε οικιστικό ιστό με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζημιές και καμένα σπίτια.

Νωρίς το απόγευμα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης συγκάλεσε διυπουργική-συντονιστική σύσκεψη με αντικείμενο την φωτιά που εκδηλώθηκε στη Ραφήνα. «Είναι μία πολύ δύσκολη πυρκαγιά σε μεικτή περιοχή με δάσος και σπίτια, χρειάζεται να είμαστε σε διαρκή συναγερμό και να μην εφησυχάζουμε», είπε ο κ. Κεφαλογιάννης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σε λειτουργία το λιμάνι της Ραφήνας

Λίγη ώρα νωρίτερα αποκαταστάθηκε η κατάσταση και όσον αφορά τις θαλάσσιες συγκοινωνίες αφού, σύμφωνα με το Λιμενικό, οι αφίξεις των πλοίων εκτελούνται κανονικά και πάλι στο λιμάνι της Ραφήνας και όχι στο λιμάνι του Λαυρίου, όπως είχε αποφασίσει το Λιμενικό λόγω των πυκνών καπνών στην περιοχή.

