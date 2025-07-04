Σε ύφεση η φωτιά στο Κορωπί: Εκκενώθηκαν οικισμοί - έκαψε σπίτια

Βελτιούμενη φαίνεται η εικόνα της φωτιάς στο Κορωπί η οποία ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (4/7) σε περιοχή χαμηλής βλάστησης και έφτασε στις αυλές των σπιτιών, καίγοντας κάποια από αυτά.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 84 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 28 οχήματα ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 8 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Νέο μήνυμα 112 εστάλη γύρω στις 14:30 για απομάκρυνση από Αλθέα προς Αγία Μαρίνα και Βάρκιζα.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη, απεγκλωβίζουμε κόσμο», λέει ο δήμαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης μιλώντας στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο είναι δύσκολη.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Έκλεισε η παραλιακή

Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στο Κορωπί πραγματοποιούνται οι κάτωθι εκτροπές:



Λ. Αθηνών-Σουνίου στο ύψος της συμβολής της με τη Λ. Αγίας Μαρίνας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο,



Λ. Αγίας Μαρίνας στο ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίου Δημητρίου,



Λ. Αθηνών-Σουνίου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίου Δημητρίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα,



Λ. Αθηνών-Σουνίου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Λουμπάρδα, ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο.