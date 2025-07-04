Σε ύφεση η φωτιά στο Κορωπί: Εκκενώθηκαν οικισμοί - έκαψε σπίτια

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 84 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 28 οχήματα ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 8 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Νέο μήνυμα 112 εστάλη γύρω στις 14:30 για απομάκρυνση από Αλθέα προς Αγία Μαρίνα και Βάρκιζα.
«Η κατάσταση είναι δύσκολη, απεγκλωβίζουμε κόσμο», λέει ο δήμαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης μιλώντας στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο είναι δύσκολη.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Έκλεισε η παραλιακή
Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στο Κορωπί πραγματοποιούνται οι κάτωθι εκτροπές:
Λ. Αθηνών-Σουνίου στο ύψος της συμβολής της με τη Λ. Αγίας Μαρίνας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο,
Λ. Αγίας Μαρίνας στο ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίου Δημητρίου,
Λ. Αθηνών-Σουνίου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίου Δημητρίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα,
Λ. Αθηνών-Σουνίου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Λουμπάρδα, ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο.