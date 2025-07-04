Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής: Γραμμή υποστήριξης για τους συγγενείς των τραυματιών από το τροχαίο στη Βούλα

Την πρόθεσή της να συνδράμει με κάθε τρόπο στη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου, που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Καραμανλή, δηλώνει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής, η οποία και έθεσε σε λειτουργία ειδική γραμμή εξυπηρέτησης και πληροφόρησης για τα δικαιώματα των επιβατών που τραυματίστηκαν. Επίσης, εκφράζει το «ειλικρινές ενδιαφέρον της για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας των τραυματιών».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Τηλεφωνικά στο: 211 4186233 και Ηλεκτρονικά στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Η υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 έως τις 14:00.

Οσον αφορά στις συνθήκες του ατυχήματος, η Κοινοπραξία αναφέρει στην ανακοίνωσή της πως από τη μέχρι στιγμής διερεύνηση του συμβάντος, έχουν προκύψει τα εξής:

Όρια ταχύτητας - Στοιχεία τηλεματικής

Το δεύτερο λεωφορείο, κινούμενο με κανονική ταχύτητα και σταθερά κάτω του επιτρεπτού ορίου για τον συγκεκριμένο δρόμο, προσέκρουσε στο πρώτο χωρίς να φρενάρει, όπως προκύπτει από τα στοιχεία τηλεματικής τα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση. Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν αδιευκρίνιστα και ερευνώνται από το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας και τις Εισαγγελικές αρχές.

Οδηγός

Οι δύο οδηγοί είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας με εμπειρία στην εκτέλεση αστικών επιβατικών μεταφορών. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό προϋποθέτει ιατρικές εξετάσεις για όλους τους οδηγούς. Συγκεκριμένα η οδηγός του δεύτερου λεωφορείου εργάζεται στο συγκοινωνιακό έργο εδώ και μια 5ετία. Η βάρδια της ξεκίνησε στις 8.00 σήμερα το πρωί και βρισκόταν για περίπου 3,5 ώρες στα καθήκοντά της.

Εξοπλισμός

Τα λεωφορεία είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με χρόνο κυκλοφορίας τον Οκτώβριο του 2024, ενώ όλα τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά συστήματα, όπως φρένα, ελαστικά, σύστημα διεύθυνσης, είχαν ελεγχθεί και βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία, ενώ το όχημα ήταν εξοπλισμένο και με σύγχρονο σύστημα κλιματισμού.