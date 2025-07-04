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Άρειος Πάγος: Νέος εισαγγελέας ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας – Νέα πρόεδρος η Αναστασία Παπαδοπούλου
Ειδήσεις
23:22 - 04 Ιουλ 2025

Άρειος Πάγος: Νέος εισαγγελέας ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας – Νέα πρόεδρος η Αναστασία Παπαδοπούλου

Reporter.gr Newsroom
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Η διαδικασία επιλογής της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου ολοκληρώθηκε, καθώς το υπουργικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.  

Έτσι, νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ορίζεται ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ενώ η νέα πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι η Αναστασία Παπαδοπούλου.

Σημειώνεται ότι ο κ. Τζαβέλλας κατά τη διαδικασία προεπιλογής της Βουλής, από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ήρθε δεύτερος σε ψήφους, μετά από τον Βασίλη Φλωρίδη, αδερφό του υπουργού Δικαιοσύνης.

Ο κ. Τζαβέλλας θα παραμείνει στη θέση του στο Ανώτατο Δικαστήριο για ένα έτος, μέχρι τον Ιούνιο του 2026, αφού μετά συνταξιοδοτείται.

Η κ. Παπαδοπούλου, η οποία επελέγη για τη θέση της προέδρου του Αρείου Πάγου, ήταν μέχρι τώρα αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου και διευθύντρια στην Εθνική Σχολή Δικαστών.

Και η κ. Παπαδοπούλου θα παραμείνει στην προεδρία του Αρείου Πάγου για ένα έτος, λόγω συνταξιοδότησης.

Σημειώνεται ότι κατά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ήρθε τέταρτη σε ψήφους, ωστόσο πλειοψήφησε στη διαδικασία της Βουλής μετά την ακρόαση των ανώτατων δικαστικών από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

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