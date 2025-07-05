Φωτιά στην Εύβοια: Καλύτερη εικόνα από το πρωί, αν και επιμένουν οι άνεμοι

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που μαίνεται στον Δήμο Καρύστου στην Εύβοια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ λίγο μετά τις 06:00 το πρωί ξεκίνησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα, ενώ μέχρι τις 06:30 είχαν ήδη πραγματοποιηθεί δύο ρίψεις νερού στην περιοχή των Τσακαίων, όπου εντοπίζεται και το μεγαλύτερο μέτωπο.

Στην περιοχή αναμένονται σύντομα άλλα τρία αεροσκάφη για να ενισχύσουν τις προσπάθειες κατάσβεσης, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση του στόλου των εναέριων μέσων, ώστε να επιτευχθεί η οριοθέτηση της φωτιάς που ξέσπασε από χθες το βράδυ.



Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τη νύχτα, ωστόσο στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι, εντάσεως 5 μποφόρ, με ριπές που κατά τόπους φτάνουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών.