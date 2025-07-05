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Έκτακτο Δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Έρχεται καύσωνας τριών ημερών - Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας
Ειδήσεις
16:42 - 05 Ιουλ 2025

Έκτακτο Δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Έρχεται καύσωνας τριών ημερών - Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται στη χώρα από την Κυριακή 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025. Η άνοδος της θερμοκρασίας ξεκινά σήμερα, Σάββατο 5 Ιουλίου, στα δυτικά και τη Μακεδονία και θα επεκταθεί στην υπόλοιπη χώρα από την Κυριακή (6/7).

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, με μέγιστες τιμές άνω των 40 βαθμών Κελσίου, αναμένονται από τη Δευτέρα (7/7), κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας και ειδικότερα σε περιοχές των δυτικών, κεντρικών και βόρειων τμημάτων της χώρας.

Επισημαίνεται ότι:

Α. Στις παραθαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη από τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Β. Η σχετική υγρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα (ενδεικτικά 20% με 30% τις μεσημβρινές ώρες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας).

Γ. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες, τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και θα κυμαίνονται περί τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά:

1. Την Κυριακή (06-07-25) υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σε όλα τα ηπειρωτικά και το Ιόνιο . Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά τους 38 με 39 και πιθανώς τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

β) στην ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

2. Τη Δευτέρα (07-07-25) πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου και σε όλα τα ηπειρωτικά ενώ θα σημειώσει άνοδο η θερμοκρασία και στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στην ηπειρωτική Ελλάδα τους 39 με 40 και κατά τόπους τους 41 βαθμούς Κελσίου.

β) στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

3. Την Τρίτη (08-07-25) και την Τετάρτη (09-07-25) αναμένεται μικρή πτώση των υψηλών θερμοκρασιών σε Ιόνιο και δυτικά ηπειρωτικά και μικρή άνοδος (περίπου κατά 1 με 2 βαθμούς) στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Εκτιμάται πως οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα ηπειρωτικά κατά τόπους τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Συστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, συνιστάται στους πολίτες:

  • Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς μακριά από συνωστισμό, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες και να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.
  • Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία, όπως και το βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο και να φορούν καπέλο και γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα από ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα να αερίζεται και διευκολύνει την εξάτμιση του ιδρώτα, αποφεύγοντας τα συνθετικά υφάσματα.
  • Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα με φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας τα λιπαρά και την ποσότητα του φαγητού.
  • Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς φρούτων, αποφεύγοντας τα οινοπνευματώδη.

Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα μωρά και τα μικρά παιδιά, καθώς και τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες.

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