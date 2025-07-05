Πυρκαγια σε χαμηλή βλάστηση στην Αλυκή Βοιωτίας - «Προλάβαμε τα χειρότερα» δήλωσε ο δήμαρχος Θηβαίων

Στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα, καθώς και τρεις διμοιρίες πεζοπόρων τμημάτων. Από αέρος συντρέχουν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στη μάχη έχουν ριχτεί και οχήματα και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Αλυκή Βοιωτίας. Επιχειρούν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2025
Δύο 112 στάλθηκαν για την περιοχή
Αρχικά, στα κινητά των κατοίκων έφτασε μήνυμα από το 112 το οποίος τους καλεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) July 5, 2025
? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αλυκή της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
Σε νεότερο μήνυμα από το 112, ζητείται από τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Νικόλαο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) July 5, 2025
? Πυρκαγιά στην περιοχή #Αλυκή της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αλυκή απομακρυνθείτε προς #Άγιο_Νικόλαο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
Δήμαρχος Θηβαίων: Προλάβαμε τα χειρότερα
«Προλάβαμε τα χειρότερα» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Θηβαίων, Γιώργος Αναστασίου, ο οποίος βρίσκεται στην παραθαλάσσια περιοχή της Αλυκής, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά.
Όπως ανέφερε ο κ. Αναστασίου, «η φωτιά κινήθηκε απειλητικά προς τον οικισμό της Αλυκής, αλλά η άμεση παρέμβαση των εναέριων μέσων απέτρεψε την εξάπλωσή της προς τα σπίτια». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει λόγος εκκένωσης του οικισμού, καθώς -όπως δήλωσε- «οι άνεμοι έχουν αντίθετη κατεύθυνση, γεγονός που δεν επιτρέπει στη φωτιά να κινηθεί προς κατοικημένη περιοχή».
Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, ο δήμαρχος σημείωσε ότι «οι άνεμοι στην περιοχή πνέουν με χαμηλή ένταση, 3 έως 4 μποφόρ», προσφέροντας έτσι ένα μικρό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.