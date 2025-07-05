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Πυρκαγια σε χαμηλή βλάστηση στην Αλυκή Βοιωτίας - «Προλάβαμε τα χειρότερα» δήλωσε ο δήμαρχος Θηβαίων
Ειδήσεις
16:59 - 05 Ιουλ 2025

Πυρκαγια σε χαμηλή βλάστηση στην Αλυκή Βοιωτίας - «Προλάβαμε τα χειρότερα» δήλωσε ο δήμαρχος Θηβαίων

Reporter.gr Newsroom
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Φωτιά στην περιοχή Αλυκή της Βοιωτίας ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (5/7), σε χαμηλή βλάστηση. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα.

Στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα, καθώς και τρεις διμοιρίες πεζοπόρων τμημάτων. Από αέρος συντρέχουν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στη μάχη έχουν ριχτεί και οχήματα και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δύο 112 στάλθηκαν για την περιοχή

Αρχικά, στα κινητά των κατοίκων έφτασε μήνυμα από το 112 το οποίος τους καλεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Σε νεότερο μήνυμα από το 112, ζητείται από τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Νικόλαο.

Δήμαρχος Θηβαίων: Προλάβαμε τα χειρότερα

«Προλάβαμε τα χειρότερα» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Θηβαίων, Γιώργος Αναστασίου, ο οποίος βρίσκεται στην παραθαλάσσια περιοχή της Αλυκής, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά.

Όπως ανέφερε ο κ. Αναστασίου, «η φωτιά κινήθηκε απειλητικά προς τον οικισμό της Αλυκής, αλλά η άμεση παρέμβαση των εναέριων μέσων απέτρεψε την εξάπλωσή της προς τα σπίτια». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει λόγος εκκένωσης του οικισμού, καθώς -όπως δήλωσε- «οι άνεμοι έχουν αντίθετη κατεύθυνση, γεγονός που δεν επιτρέπει στη φωτιά να κινηθεί προς κατοικημένη περιοχή».

Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, ο δήμαρχος σημείωσε ότι «οι άνεμοι στην περιοχή πνέουν με χαμηλή ένταση, 3 έως 4 μποφόρ», προσφέροντας έτσι ένα μικρό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/07/2025 - 17:15
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