Πυρκαγια σε χαμηλή βλάστηση στην Αλυκή Βοιωτίας - «Προλάβαμε τα χειρότερα» δήλωσε ο δήμαρχος Θηβαίων

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Φωτιά στην περιοχή Αλυκή της Βοιωτίας ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (5/7), σε χαμηλή βλάστηση. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα.

Στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα, καθώς και τρεις διμοιρίες πεζοπόρων τμημάτων. Από αέρος συντρέχουν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στη μάχη έχουν ριχτεί και οχήματα και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Αλυκή Βοιωτίας. Επιχειρούν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. July 5, 2025

Δύο 112 στάλθηκαν για την περιοχή

Αρχικά, στα κινητά των κατοίκων έφτασε μήνυμα από το 112 το οποίος τους καλεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αλυκή της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 5, 2025

Σε νεότερο μήνυμα από το 112, ζητείται από τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Νικόλαο.

Δήμαρχος Θηβαίων: Προλάβαμε τα χειρότερα

«Προλάβαμε τα χειρότερα» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Θηβαίων, Γιώργος Αναστασίου, ο οποίος βρίσκεται στην παραθαλάσσια περιοχή της Αλυκής, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά.

Όπως ανέφερε ο κ. Αναστασίου, «η φωτιά κινήθηκε απειλητικά προς τον οικισμό της Αλυκής, αλλά η άμεση παρέμβαση των εναέριων μέσων απέτρεψε την εξάπλωσή της προς τα σπίτια». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει λόγος εκκένωσης του οικισμού, καθώς -όπως δήλωσε- «οι άνεμοι έχουν αντίθετη κατεύθυνση, γεγονός που δεν επιτρέπει στη φωτιά να κινηθεί προς κατοικημένη περιοχή».

Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, ο δήμαρχος σημείωσε ότι «οι άνεμοι στην περιοχή πνέουν με χαμηλή ένταση, 3 έως 4 μποφόρ», προσφέροντας έτσι ένα μικρό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.