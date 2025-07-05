Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Αθηνών λόγω έργων

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στο δεξιό άκρο της δεξιάς λωρίδας της Λεωφόρου Αθηνών, στο τμήμα μεταξύ των οδών Μαρκόνι και Καστοριάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ..

Η διακοπή θα ισχύει για το διάστημα από 7 Ιουλίου 2025 έως 7 Σεπτεμβρίου 2025. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, τα έργα θα εκτελούνται τις ώρες 17:30 έως 06:00 της επόμενης ημέρας, ενώ τα Σαββατοκύριακα οι εργασίες θα διαρκούν καθ’ όλο το 24ωρο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος. Οι οδηγοί καλούνται να δείχνουν αυξημένη προσοχή κατά την προσέγγιση και διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία.

Παρακαλούνται, επίσης, να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις οδηγίες του προσωπικού ρύθμισης κυκλοφορίας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διέλευση για όλους.