Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Αθηνών λόγω έργων

Η διακοπή θα ισχύει για το διάστημα από 7 Ιουλίου 2025 έως 7 Σεπτεμβρίου 2025. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, τα έργα θα εκτελούνται τις ώρες 17:30 έως 06:00 της επόμενης ημέρας, ενώ τα Σαββατοκύριακα οι εργασίες θα διαρκούν καθ’ όλο το 24ωρο.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος. Οι οδηγοί καλούνται να δείχνουν αυξημένη προσοχή κατά την προσέγγιση και διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία.
Παρακαλούνται, επίσης, να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις οδηγίες του προσωπικού ρύθμισης κυκλοφορίας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διέλευση για όλους.