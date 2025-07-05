Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Καρκαδιώτισσα Ηρακλείου

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι του Σαββάτου (5/7) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Καρκαδιώτισσας Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απείλησε κάποιον οικισμό. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο υπό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος ενώ στην επιχείρηση της κατάσβεσης συμμετείχαν και δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού.