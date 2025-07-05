Μαυρομμάτι Θεσπρωτίας: «Ξηλώθηκε» ολόκληρο το τελωνείο - Σύλληψη 14 ατόμων για «μηχανή» εκβιασμών και δωροληψιών

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων προχώρησε στη σύλληψη 13 υπαλλήλων και του προϊσταμένου του τελωνείου Μαυρομματίου Θεσπρωτίας, αποκαλύπτοντας οργανωμένο κύκλωμα που εισέπραττε «φακελάκια» από οδηγούς, για να παρακάμπτει τους ελέγχους.

Σχεδόν το σύνολο των υπαλλήλων του τελωνείου Μαυρομματίου Θεσπρωτίας φέρεται να εμπλέκεται στο εκτεταμένο κύκλωμα διαφθοράς που αποκάλυψε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι μόνο ένας υπάλληλος δεν κατηγορείται.

Οι 13 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και ο προϊστάμενος του τελωνείου, αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και αναμένεται να απολογηθούν τμηματικά τις επόμενες ημέρες.

Από τη δικογραφία προκύπτουν διάλογοι που καταγράφηκαν μεταξύ των τελωνειακών και οδηγών, αλλά και μεταξύ των ίδιων των υπαλλήλων, αποκαλύπτοντας τον οργανωμένο τρόπο που είχαν στήσει το σύστημα των παράνομων πληρωμών. Η έρευνα έδειξε πάνω από 300 περιστατικά δωροληψίας με κέρδη χιλιάδων ευρώ. Τα χρήματα συγκεντρώνονταν διακριτικά σε δύο χάρτινα κουτιά στο γραφείο υπηρεσίας, περιμένοντας να μοιραστούν στο τέλος κάθε βάρδιας.

«Σε λίγο θα είσαι και εσύ μέσα σε... για τα χαρτζιλίκια»

Σε μία από τις συνομιλίες που εξασφάλισε το protothema.gr η οποία μάλιστα έχει λάβει χώρα εντός του εν λόγω τελωνείου, ακούγονται δύο εμπλεκόμενοι υπάλληλοι να μιλούν για «ένταξη» νέου μέλους στην οργάνωση.

Υ1: ...και αργότερα θα είσαι και εσύ μέσα στο... φαντάζομαι σου είπε ο κύριος Κ. (αναφέρεται στον προϊστάμενο του τελωνείου).

Υ2: Ναι ναι μου έχει πει...

Υ1: Σιγά σιγά ότι χαρτζιλίκια...

Υ2: Ναι ναι μου τα εξήγησε...

Υ1: Για αυτόν τον λόγο είναι και η βάρδια πάντα διπλή τριπλή, για να είναι μια ομαδική απόφαση, για να μην βρεθούμε εκτεθειμένοι...

«Έχεις δύο μήνες εδώ, βάλε ένα καφέ»

Σε άλλη συνομιλία, και πάλι εντός του τελωνείου, ακούγεται να μιλά ένας πολίτης με έναν εμπλεκόμενο υπάλληλο ο οποίος του ζητά χρήματα.

Υπάλληλος: Χέσε με ρε μαλ… τώρα. Έλα γαμ. Με, έχεις κάτσει πολύ καιρό. Κάθεσαι πολύ καιρό... Είσαι μαλ... τώρα; Έχεις, έχεις κάτσει δυο, δύο με τρεις μήνες. Βάλε για ένα καφέ για θα σε γαμ... τώρα. Βάλε για ένα καφέ.

Πολίτης: Ναι εντάξει.

«Άσε ένα καφέ και φύγε»

Παράλληλα, αποκαλυπτική είναι και μια συνομιλία μεταξύ ενός διερχόμενου πολίτη και εμπλεκόμενων υπαλλήλων του τελωνείου. Οι υπάλληλοι ελέγχουν τον οδηγό, καταλαβαίνουν ότι κάτι προσπαθεί να κρύψει και του ζητούν... έναν καφέ για να τον αφήσουν να περάσει.

Υπάλληλος: Άσε ένα καφέ και φύγε, άσε ένα καφέ και φύγε.

Πολίτης: Να φύγω;

Υπάλληλος: Άσε ένα καφέ και φύγε. Καλά ρε... δέκα λίτρα της είπες κι έχεις 30 εκεί μέσα. Έλα μέσα, μέσα έλα. Μη σε βλέπει (ακατάληπτο) άσε μας ένα καφέ και φύγε.

Επιπλέον ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένας διάλογος που γίνεται μεταξύ υπαλλήλων του τελωνείου που μοιράζονται τη... «μπάζα» της ημέρας η οποία ανέρχεται σε 250 ευρώ.

Υπ1: Να μην παραπονιέσαι καθόλου σήμερα ήταν μια πάρα, πάρα πολύ καλή ημέρα.

Υπ2: Μπράβο ρε Σ.

Υπ1: Είναι απ’ τις, καλά ήμασταν και λίγοι όμως ε;

Υπ2: Εννοείται.

Υπ1: Δώδεκα μισό.

Υπ2: Πάλι καλά.

«Τσακίσου πήγε φέρε 150 ευρώ και τσακίσου φύγε»

Τέλος χαρακτηριστική είναι και μια συνομιλία μεταξύ ενός εμπλεκόμενου υπαλλήλου και ενός πολίτη από την Αλβανία, κατά την οποία ο πρώτος απειλεί τον δεύτερο με πρόστιμο 3.000 ευρώ και του ζητά 150 ευρώ για να κάνει τα στραβά μάτια.

Υπάλληλος: Έχεις επτά μήνες στην Ελλάδα.

Πολίτης: Πώς;

Υπάλληλος: Επτά μήνες στην Ελλάδα.

Πολίτης: Δεν έχω μπει εγώ με το αμάξι.

Υπάλληλος: Ποιος έχει μπει;

Πολίτης: Το έχει φέρει ο ένας ο ξάδερφος.

Υπάλληλος: Δεν έχει... έχει παράβαση. Σου κατασχέτω το αυτοκίνητο, σου πάω για πρόστιμο τρία χιλιάρικα. Αφήνεις τα πράγματα μου φέρνεις το αμάξι εδώ. Έχεις παράβαση. (...) Κάτσε κάτσε στην καρέκλα γιατί θα έχουμε θέμα εδώ, δεν περνάς. Επτά μήνες είναι;

Πολίτης: Όχι όχι.

Υπάλληλος: Πες αλήθεια τώρα, θα σε γαμ... λέγε. Μη φωνάζω τώρα και ακούν οι μπάτσοι. Έχεις επτά μήνες;

Πολίτης: Όχι επτά.

Υπάλληλος: Έξι;

Πολίτης: Κάπου εκεί.

Υπάλληλος: Ξέρεις πόσα λεφτά είναι; Πάνω από τρία χιλιάρικα.

Πολίτης: Πρόστιμο;

Υπάλληλος: Ναι. Πήγαινε στο αμάξι. Πήγαινε φέρε εκατόν πενήντα ευρώ, μη φωνάζω τώρα, για να μη σου πω διακόσια. Δεν θα το γράψω τ’ αμάξι.

Πολίτης: Πάω.

Υπάλληλος: Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Να μη σου πω διακόσια πήγαινε φέρε εκατόν πενήντα ευρώ, θα το πετάξω το χαρτί. (...) Τσακίσου πήγε φέρε εκατόν πενήντα ευρώ και τσακίσου φύγε.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. έλαβε χώρα την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2025, σε διάφορες περιοχές της Ηπείρου και της Πελοποννήσου, στο πλαίσιο ερευνών για εκτεταμένη υπόθεση διαφθοράς σε τελωνειακή υπηρεσία. Συνολικά 14 άτομα συνελήφθησαν, ανάμεσά τους και στελέχη του Τελωνείου Μαυρομματίου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει σωρεία βαρύτατων κατηγοριών, όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, κατάχρηση εξουσίας, εκβίαση, κλοπή, παραβίαση τελωνειακού κώδικα, καθώς και αδικήματα που συνδέονται με όπλα και ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, καθοριστική θέση στην υπόθεση είχε ο επικεφαλής του τελωνείου. Αντί να επιβλέπει και να αποτρέπει παράνομες πρακτικές, φέρεται να διευκόλυνε ενεργά τη δράση του κυκλώματος, συμμετέχοντας στην κατανομή των παράνομων εσόδων που προέρχονταν από εκβιασμούς και «φακελάκια» διερχόμενων οδηγών.

Ο «τιμοκατάλογος»

Οι κατηγορούμενοι μάλιστα είχαν καταρτίσει και «τιμοκατάλογο» με τα χρηματικά ποσά που ζητούσαν ως ωφελήματα, ο οποίος ήταν γνωστός στους διερχόμενους και τον αποδέχονταν προκειμένου να πετύχουν την ανέλεγκτη διέλευσή τους από τον συνοριακό σταθμό.

Ενδεικτικά, λάμβαναν για κάθε λεωφορείο, τόσο κατά την είσοδο, όσο και κατά την έξοδο τουλάχιστον 10 ευρώ, ενώ για κάθε Ι.Χ.Ε. όχημα, αναλόγως τα μεταφερόμενα προϊόντα, το ποσό κυμαινόταν από 5 έως 200 ευρώ. Τα ποσά αυτά τοποθετούνταν σε κυτίο με ειδική κρύπτη (κρυφό πάτο), ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να διαχωρίσουν τη νόμιμη είσπραξη από το αθέμιτο ωφέλημα και να προχωρήσουν στον ισόποσο διαμοιρασμό μεταξύ τους.

Ωστόσο, διαπιστώθηκαν και μεμονωμένες πράξεις λήψης αθέμιτων χρηματικών ωφελημάτων από υπαλλήλους, που εκτελούσαν υπηρεσία μόνοι τους, χωρίς την παρουσία έτερου υπαλλήλου ή του προϊσταμένου.

Μάλιστα, για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους σε περίπτωση αιφνιδιαστικού ελέγχου, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τοποθετούσαν τα χρήματα στα ενδύματα ή τις προσωπικές τους τσάντες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, κανένας έλεγχος δεν διενεργήθηκε σε πρόσωπα, τα οποία παρείχαν αθέμιτα οικονομικά ωφελήματα και οι μοναδικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν οχήματα και οδηγούς, οι οποίοι δεν κατέβαλαν χρηματικά ποσά. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκαν συνθήκες συμφόρησης, ώστε να ανακύπτει ζήτημα δυσχέρειας στην ομαλή λειτουργία του Τελωνείου.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά το διάστημα από 15-05-2025 έως 01-06-2025, οι ευρισκόμενοι σε υπηρεσία κατηγορούμενοι, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, προέβησαν στην από κοινού διάπραξη 303 δωροληψιών, με όφελος 5.274 ευρώ και στην κατά μόνας διάπραξη 148 δωροληψιών, με όφελος 1.945 ευρώ.

Μάλιστα, σε τρεις από αυτές τις περιπτώσεις απαίτησαν εκβιαστικά αθέμιτα ωφελήματα, με απειλές βεβαίωσης παραβάσεων-επιβολής τελωνειακών κυρώσεων, σε βάρος διερχόμενων από το Τελωνείο, ενώ τέσσερις από τους κατηγορούμενους προχώρησαν 12 φορές σε αφαίρεση χρηματικών ποσών από το «κοινό» ταμείο της εγκληματικής οργάνωσης, εν αγνοία των υπολοίπων και προ της διαδικασίας διαμοιρασμού τους.