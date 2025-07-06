Υπόθεση δύο λεπτών o Προσωπικός Αριθμός - Τι ισχύει για My coast και My street

O Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, αναφέρθηκε την Κυριακή στον Προσωπικό αριθμό, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για υπόθεση δύο λεπτών και επιλύει προβλήματα διαφορών μητρώου στα στοιχεία πολιτών.

«Είναι πολύ καλύτερο να βγάλουν τον Προσωπικό τους Αριθμό οι πολίτες γιατί από Σεπτέμβρη θα βγαίνει αυτόματα», πρόσθεσε στην ΕΡΤ.

«Διορθώνουμε τα λάθη τα οποία υπάρχουν για τα στοιχεία τους για να εξυπηρετούνται πιο εύκολα. Συνεπώς 530 χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν βγάλει προσωπικό αριθμό και 66.000 ταυτότητες κατευθείαν έχουν τον προσωπικό αριθμό ενσωματωμένο. Φανταστείτε αλλιώς για μια οικογένεια πόσους αριθμούς πρέπει να θυμάται κανείς, ή να τους έχει αποθηκευμένο στο κινητό τηλέφωνο», ανέφερε.

Μy Coast: Πρόστιμο άνω των 100.000 ευρώ στη Χαλκιδική

Δυόμιση στρέμματα αιγιαλού είχε καταπατήσει το beach bar, που σφραγίστηκε στη Χαλκιδική χωρίς να υπάρχει καν άδεια λειτουργίας. Το τελευταίο δίμηνο, έχουν γίνει 3.000 καταγγελίες στην πλατφόρμα MyCoast, όπου στις καταγγελίες προηγούνται οι ανατολική Αττική, η Χαλκιδική αλλά και οι Κυκλάδες, είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος υπενθυμίζοντας ότι και οι δημοπρασίες δεν γίνονται πλέον στους δήμους.

Οι κακοί επιχειρηματίες γνωρίζουν ότι γνωρίζουμε και εμείς και οι συμπολίτες μας και σκοπεύουμε να δώσουμε την ευκαιρία να είναι η εφαρμογή My coast και στα αγγλικά.

«Κατευθείαν στο κινητό, πατάς και κάνεις την καταγγελία. Φέτος ανέρχονται σε 3.000 οι καταγγελίες.

Ήδη είχαν εξεταστεί περισσότερες από 26.000 καταγγελίες και είχαν μπει και τα ανάλογα πρόστιμα. Είναι πλέον 11.700 εκμισθώσεις μέσα στην εφαρμογή, είπε ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

H εφαρμογή My Street που αφορά στην κατάληψη χώρων του Δημοσίου, καταγράφει παράλληλα τις καταγγελίες πολιτών και στην συνέχεια εξετάζονται όχι μόνο για την Αθήνα αλλά για όλη τη χώρα.

«Αυτό επίσης το οποίο ισχύει είναι ότι ξέρει και ο επιχειρηματίας ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα της καταγγελίας, ότι όλοι μας έχουμε ένα εργαλείο στα χέρια είτε για την παραλία είτε για την κατάληψη δημοσίων χώρων και ότι ο πολίτης πλέον έχει τη δυνατότητα με τα εργαλεία που του δίνουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να κάνει την καταγγελία του και εν συνεχεία αυτή η καταγγελία να εξεταστεί. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση κατασταλτικά, είναι και η πρόληψη», ανέφερε.