ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιατρικές συστάσεις στους πολίτες για τον καύσωνα - Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας
Ειδήσεις
13:59 - 06 Ιουλ 2025

Ιατρικές συστάσεις στους πολίτες για τον καύσωνα - Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έκκληση στους πολίτες να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης κατά τη διάρκεια του καύσωνα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού όπως ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνια νοσήματα, μικρά παιδιά και εγκυμονούσες, απευθύνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Με αφορμή το νέο θερμικό κύμα, επισημαίνει πως η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά σε συνδυασμό με υψηλή υγρασία, άπνοια και παρατεταμένη ηλιοφάνεια, μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις για την υγεία, όπως θερμική εξάντληση και θερμοπληξία, με σοβαρές συνέπειες για τον οργανισμό.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δείξουν οι ευρισκόμενοι σε φαρμακευτική αγωγή και ιδίως όσοι λαμβάνουν διουρητικά, ηρεμιστικά, αντιυπερτασικά, αντιϊσταμινικά, Β΄αναστολείς και άλλα φάρμακα, οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους θεράποντες γιατρούς προκειμένου να λαμβάνουν τις ανάλογες οδηγίες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΑ, Γιώργο Πατούλη, «ο καύσωνας είναι μια σοβαρή απειλή για την υγεία των πολιτών που πρέπει να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας και να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και τη σωματική καταπόνηση τις ώρες αιχμής.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους χρόνιους πάσχοντες και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

Είναι χρέος όλων μας να προστατεύσουμε τον εαυτό μας αλλά και τους πιο ευάλωτους και να επιδείξουμε υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. Η πρόληψη είναι το ισχυρότερο όπλο μας».

Συστάσεις προς το κοινό

  • Παραμείνετε σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους.
  • Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις και παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας (11:00 – 17:00).
  • Ενυδατωθείτε επαρκώς με νερό και χυμούς, αποφεύγοντας αλκοόλ, καφεΐνη και βαριά γεύματα.
  • Φορέστε ανοιχτόχρωμα, ελαφριά και φαρδιά ρούχα, καθώς και καπέλο και γυαλιά ηλίου.
  • Κάντε χλιαρά ντους και χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες ή κλιματιστικά.
  • Φροντίστε για την επαρκή δροσιά και ενυδάτωση των ηλικιωμένων και ασθενών.
  • Αποφύγετε τη σωματική άσκηση ή άλλες έντονες δραστηριότητες όχι μόνο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας αλλά και τις νυχτερινές, σε περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 32°C.

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας

  • Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος
  • Δέρμα που είναι κόκκινο και ερεθισμένο, ξηρό ή ιδρωμένο
  • Παλμοί γρήγοροι και δυνατοί
  • Έντονος πονοκέφαλος
  • Ζαλάδα και αίσθημα αποπροσανατολισμού
  • Ναυτία
  • Σύγχυση ή αδυναμία συγκέντρωσης
  • Πιθανή απώλεια συνείδησης

Άμεσες ενέργειες

  • Μεταφέρετε το άτομο σε δροσερό, σκιερό σημείο
  • Προσπαθήστε να μειώσετε τη θερμοκρασία του, βγάζοντας περιττά ρούχα και βρέχοντας το σώμα του με δροσερό νερό ή τοποθετώντας του υγρά πανιά
  • Προσοχή: Μην του δώσετε τίποτα να πιει
  • Καλέστε άμεσα το ΕΚΑΒ.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή
Ειδήσεις

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

Καύσωνας και Ασφάλεια Τροφίμων: Τα 10 «SOS» φαγητά που θέλουν προσοχή και ο «κανόνας της μιας ώρας
Υγεία

Καύσωνας και Ασφάλεια Τροφίμων: Τα 10 «SOS» φαγητά που θέλουν προσοχή και ο «κανόνας της μιας ώρας

LSE: Σε 1,35 δισ. ευρώ ανήλθε το κόστος του καύσωνα στη βρετανική οικονομία τον Ιούνιο
Ειδήσεις

LSE: Σε 1,35 δισ. ευρώ ανήλθε το κόστος του καύσωνα στη βρετανική οικονομία τον Ιούνιο

Σφοδρές καταιγίδες σαρώνουν τα Βαλκάνια: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες
Ειδήσεις

Σφοδρές καταιγίδες σαρώνουν τα Βαλκάνια: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:14

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Αυτοδιοίκηση
29/07/2026 - 18:53

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:29

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 18:26

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 18:18

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Ναυτιλία
29/07/2026 - 17:40

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Πολιτική
29/07/2026 - 16:53

Κόμμα Καρυστιανού: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος Τύπου ο Αυγερινός με αιχμές για «φυτευτούς συμβουλάτορες»

Ανακοινώσεις
29/07/2026 - 16:53

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:46

Πτωτικές τάσεις στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 16:40

HELLENiQ ENERGY: Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/07/2026 - 16:39

ΟΤΕ: Με ισχυρή θέση και στόχους απέναντι στον ανταγωνισμό – Επιταχύνει σε ICT και ΑΙ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:29

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Ισχυρά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έναντι των αμερικανικών κολοσσών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 16:13

Μεγάλου: Χτίζουμε τις βάσεις για υψηλότερους στόχους – Στο επίκεντρο κέρδη, κεφάλαια και ανάπτυξη

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:07

UBS: Νέα επαναγορά μετοχών $3 δισ. μετά τα ισχυρά κέρδη τριμήνου

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:05

Βρετανία: Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ερευνά τη Microsoft για παραπλάνηση πελατών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/07/2026 - 15:49

Σχοινάς: Χωρίς νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για την ευρωπαϊκή αλιεία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Reuters: Νέα απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο - Οι Χούθι εξετάζουν «διόδια» στην Ερυθρά θάλασσα

Νομίσματα
29/07/2026 - 15:42

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed

Πολιτική
29/07/2026 - 15:37

ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου

Οικονομία
29/07/2026 - 15:28

ΟΠΕΚΑ: 276.036.591,42 ευρώ καταβάλλονται την Πέμπτη 30/07 για τα επιδόματα Ιουλίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ