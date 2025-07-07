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Kοζάνη: Υπό έλεγχο η φωτιά στη ΖΕΠ - Θα λειτουργήσει κανονικά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ειδήσεις
19:18 - 07 Ιουλ 2025

Kοζάνη: Υπό έλεγχο η φωτιά στη ΖΕΠ - Θα λειτουργήσει κανονικά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Reporter.gr Newsroom
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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σήμερα αργά το μεσημέρι (7/7) στην περιοχή Άργιλος Κοζάνης και έκαψε χαμηλή θαμνώδη βλάστηση στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας ακόμη και πλησίον των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άργιλος Κοζάνης.

Η εικόνα τα τελευταία λεπτά είναι βελτιωμένη. Ωστόσο, νωρίτερα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, εκκενώθηκε προληπτικά ο χώρος του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ενώ η πυρκαγιά μαινόταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Κοντά στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκονται επίσης και οι εργατικές κατοικίες, όπως και οι εγκαταστάσεις της Περιφέρειας.

Σε συναγερμό τέθηκαν οι περιοχές Βατερό και Άργιλος.

Κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Κανονικά θα λειτουργήσει αύριο

Σχετικά με τη σημερινή φωτιά στην περιοχή της ΖΕΠ Κοζάνης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι οι εγκαταστάσεις εκκενώθηκαν έγκαιρα και με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύσει κανείς, καθώς η φωτιά πλησίασε τον περιβάλλοντα χώρο της Πανεπιστημιούπολης.

Σε συνεργασία με την Πυροσβεστική δημιουργήθηκαν αντιπυρικές ζώνες για την πρόληψη ενδεχόμενων αναζωπυρώσεων. Η κατάσταση έχει οριοθετηθεί και παραμένει υπό διαρκή παρακολούθηση.

Αύριο, το Πανεπιστήμιο θα λειτουργήσει κανονικά.

Στους κατοίκους εστάλη μήνυμα από το 112, το οποίο γράφει : «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο kozan.gr αναφέρει ότι η φωτιά βρίσκεται κοντά στην Πανεπιστημιούπολη.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2025 - 19:19
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