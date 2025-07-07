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Σε δημόσια διαβούλευση το εθνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο – Πόροι €4,7 δισ. έως το 2032
Ειδήσεις
16:20 - 07 Ιουλ 2025

Σε δημόσια διαβούλευση το εθνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο – Πόροι €4,7 δισ. έως το 2032

Reporter.gr Newsroom
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Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το εθνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο (ΚΚΣ), ενός δηλαδή από τα τρία νέα ευρωπαϊκά ταμεία που ενεργοποιεί η Ελλάδα. Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο θα έχει προϋπολογισμό 4,7 δισ. ευρώ και οι δράσεις του θα υλοποιηθούν από το 2026 έως το 2032.

Υπενθυμίζεται ότι το ΚΚΣ συγκροτεί ένα συνεκτικό και στοχευμένο πλέγμα μεταρρυθμίσεων, επενδύσεων και επιδοματικών μέτρων. Οι δράσεις του οργανώνονται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

  • κτίρια,
  • μεταφορές και
  • άμεση εισοδηματική στήριξη.

Στοχεύουν στην άρση κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Δυνητικά ωφελούμενοι του νέου Ταμείου είναι 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 75 χιλ. πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι οι βασικές πρωτοβουλίες που εντάσσονται στο ΚΚΣ, στον τομέα των κτιρίων, είναι οι εξής:

  • Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων και αντικατάσταση συσκευών για μείωση ενεργειακού κόστους.
  • Δημιουργία κοινωνικών κατοικιών σε ακίνητα Δημοσίου/Δήμων, για χρήση και από δημόσιους λειτουργούς.
  • Νέο Ανακαινίζω-Νοικιάζω.
  • Ανακαίνιση φοιτητικών εστιών.
  • Εξυπηρέτηση και καθοδήγηση ευάλωτων πολιτών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω Κέντρων Κοινότητας Δήμων και Επιμελητηρίων.

Αντίστοιχα, οι δράσεις που έχουν ενταχθεί στον τομέα των μεταφορών είναι οι εξής:

  • Ηλεκτρικά λεωφορεία σε αστικά κέντρα.
  • Νέοι και αναβαθμισμένοι συρμοί μετρό.
  • Υποδομές προσβασιμότητας σε σταθμούς ΟΣΕ και ΜΜΜ.
  • Κατασκευή ποδηλατοδρόμων και πεζοδρομίων.
  • Ανανέωση στόλου οχημάτων και φορτηγών.

Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, προβλέπονται δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και αντικατάστασης ενεργοβόρου εξοπλισμού, καθώς και απόκτηση επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Επιπλέον, όσον αφορά τα μέτρα άμεσης εισοδηματικής στήριξης, έχει προβλεφθεί επίδομα θέρμανσης για ευάλωτα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, καθώς και επιδότηση ενοικίου για ευάλωτα νοικοκυριά και δημόσιους λειτουργούς που εργάζονται εκτός έδρας, και ιδίως σε ορεινές, απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Η κυβέρνηση εξασφάλισε ένα νέο χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 8 δισ. ευρώ, που ισοδυναμεί με μισό «Ταμείο Ανάκαμψης». Ένα από τα 3 νέα ταμεία που ενεργοποιούμε είναι το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, με δράσεις που θα έχουν έντονο περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο. Μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, θα μπορέσουμε, μεταξύ άλλων, να «τρέξουμε» ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Να κάνουμε πράξη μια σειρά από δράσεις για το στεγαστικό. Να υλοποιήσουμε ένα νέο «Εξοικονομώ». Καθώς και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας που εργάζονται σε περιοχές με μεγάλο στεγαστικό ζήτημα, όπως τα νησιά. Αποτελεί δέσμευσή μας ότι θα κινηθούμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, όχι μόνο για να απορροφήσουμε τα χρήματα αυτά, αλλά και για να τα αξιοποιήσουμε με τον σωστό τρόπο».

Για να δείτε το σύνδεσμο δημόσιας διαβούλευσης πατήστε εδώ.

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