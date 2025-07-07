Υπόθεση Αμαλιάδας: Συνελήφθη η Ειρήνη Μουρτζούκου - Για ποιους θανάτους κατηγορείται

Στη σύλληψη της Ειρήνης Μουρτζούκου προχώρησαν οι αρχές, σε βάρος της οποίας εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης το μεσημέρι της Δευτέρας για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Η Μουρτζούκου, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή κρατούμενη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, φέρεται να εμπλέκεται σε τρεις δολοφονίες βρεφών, μεταξύ των οποίων και δύο δικά της παιδιά, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της έρευνας, ερευνάται και απόπειρα ανθρωποκτονίας ενήλικης γυναίκας μέσω πνιγμού.

Η σύλληψη της Μουρτζούκου πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα και ιατροδικαστικά ευρήματα που οδήγησαν στην έκδοση του εντάλματος. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την Εισαγγελία και την ΕΛ.ΑΣ τις επόμενες ώρες.