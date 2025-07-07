ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υπόθεση Αμαλιάδας: Συνελήφθη η Ειρήνη Μουρτζούκου - Για ποιους θανάτους κατηγορείται
Ειδήσεις
20:07 - 07 Ιουλ 2025

Υπόθεση Αμαλιάδας: Συνελήφθη η Ειρήνη Μουρτζούκου - Για ποιους θανάτους κατηγορείται

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη σύλληψη της Ειρήνης Μουρτζούκου προχώρησαν οι αρχές, σε βάρος της οποίας εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης το μεσημέρι της Δευτέρας για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Η Μουρτζούκου, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή κρατούμενη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, φέρεται να εμπλέκεται σε τρεις δολοφονίες βρεφών, μεταξύ των οποίων και δύο δικά της παιδιά, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της έρευνας, ερευνάται και απόπειρα ανθρωποκτονίας ενήλικης γυναίκας μέσω πνιγμού.

Η σύλληψη της Μουρτζούκου πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα και ιατροδικαστικά ευρήματα που οδήγησαν στην έκδοση του εντάλματος. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την Εισαγγελία και την ΕΛ.ΑΣ τις επόμενες ώρες.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2025 - 21:16
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου
Ειδήσεις

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου

Λευκάδα: Οκτώ συλλήψεις σε ιστιοφόρο για κατοχή ναρκωτικών
Ειδήσεις

Λευκάδα: Οκτώ συλλήψεις σε ιστιοφόρο για κατοχή ναρκωτικών

Σύλληψη 28χρονου για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου
Ειδήσεις

Σύλληψη 28χρονου για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα
Ειδήσεις

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/07/2026 - 22:55

Κυπριακό: Ο δρόμος προς την πενταμερή

Magazino
30/07/2026 - 22:24

Γιατί οι δύσκολες συζητήσεις μας εξαντλούν συναισθηματικά – Η δύναμη της ενεργητικής ακρόασης

Ειδήσεις
30/07/2026 - 22:12

Ισπανία: Σκηνές χάους στη Θέουτα μετά από μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο

Οικονομία
30/07/2026 - 22:07

Eurostat: Σε Ρουμανία και Ελλάδα τα μεγαλύτερα ποσοστά ατόμων που δεν μπορούν να πάνε διακοπές

Πολιτική
30/07/2026 - 21:48

Γεωργιάδης: Ναι, φοράω τα Meta Ray, αλλά δεν κατέγραψα κανέναν - ΠΑΣΟΚ: Κινούμενος κοριός!

Ακίνητα
30/07/2026 - 21:45

Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων – Δεν απαιτείται πλέον πλήρης εξόφληση της οφειλής

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 21:34

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Για πρώτη φορά τζίρος άνω των €100 εκατ. σε πρώτο εξάμηνο

Magazino
30/07/2026 - 21:00

Ιστορική επιστροφή στην καλλιτεχνική κολύμβηση: Οι αδελφές Αλεξανδρή θα αγωνίζονται ξανά με την Ελλάδα

Πολιτική
30/07/2026 - 20:48

Παπαθανάσης: Μηδενιστικές και έωλες οι αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης

Πολιτική
30/07/2026 - 20:36

Ο Κακλαμάνης παρέλαβε την Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 20:28

Polyplast LTD: Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα – γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Αναλύσεις
30/07/2026 - 20:13

Μυλωνάς (Εθνική): Προανήγγειλε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανοικτό το ενδεχόμενο προμερίσματος

Ναυτιλία
30/07/2026 - 20:05

Κρουαζιέρα: Στο στόχαστρο το ειδικό φορολογικό καθεστώς - Αντιδρούν οι χερσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 19:58

Euronext Athens: Εγκρίθηκε η διάσπαση του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς» – Αλλάζει η εταιρική δομή

Αναλύσεις
30/07/2026 - 19:37

Eurobank: Αναβαθμίζει όλους τους στόχους για το 2026 – Καραβίας: Στα €4,5 δισ. ο πήχης για νέες χορηγήσεις

Πολιτική
30/07/2026 - 19:33

Απάντηση-κόλαφος της Κάγια Κάλλας για την αλιευτική πολιτική της Τουρκίας σε ερώτηση Φαραντούρη

Ειδήσεις
30/07/2026 - 19:22

Η UEFA αντιδρά στο «ξεπούλημα» των Μουντιάλ - Ψήφισε ομόφωνα υπέρ του μποϊκοτάζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 19:07

Alpha Bank: Ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου αναλαμβάνει Chief of Wholesale Banking

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 18:58

Euronext Athens: Αύξηση εσόδων και διπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας το α' εξάμηνο του 2026

Ναυτιλία
30/07/2026 - 18:54

United Maritime: Επιστροφή στην κερδοφορία με «στοίχημα» στα Capesize και 15ο συνεχόμενο μέρισμα

Πολιτική
30/07/2026 - 18:47

Στη Θεσσαλία η Καρυστιανού: Συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και μέλη του Κινήματος

Αναλύσεις
30/07/2026 - 18:44

Στα top picks της Optima για το β' εξάμηνο η Metlen

Πολιτική
30/07/2026 - 18:35

Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό

ΥΔΡΕΥΣΗ
30/07/2026 - 18:32

ΣΔΙΤ για μεγάλο αρδευτικό έργο Λασιθίου ύψους 87,9 εκατ. ευρώ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 18:12

Εθνική: Καθαρά κέρδη €661 εκατ. στο εξάμηνο - €1,45 Κέρδη ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 18:11

Lamda Development: Πώληση οικοπέδων για οικιστικές αναπτύξεις με συνολικό τίμημα €41,5 εκ

Πολιτική
30/07/2026 - 17:58

Ο απολογισμός των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας

Τεχνολογία
30/07/2026 - 17:53

Έρευνα Kaspersky: Οι χρήστες Mac είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κυβερνοαπειλές

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 17:45

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την εξαγορά μετοχών της Alpha Trust από την Alpha Bank

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 17:42

Eurobank: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €776 εκατ. στο εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ