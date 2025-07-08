ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συναγερμός στη Βουλή: Εντοπίστηκε ύποπτος φάκελος - Περιείχε αγνώστου είδους σκόνη
Ειδήσεις
10:32 - 08 Ιουλ 2025

Συναγερμός στη Βουλή: Εντοπίστηκε ύποπτος φάκελος - Περιείχε αγνώστου είδους σκόνη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (8/7) στη Βουλή, καθώς εντοπίστηκε ύποπτος φάκελος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο φάκελος εντοπίστηκε στην αλληλογραφία της Βουλής και φαίνεται να περιέχει κάποιου είδους άγνωστη σκόνη. Κρίθηκε ύποπτος και ενημερώθηκαν ΕΛΑΣ και Πυροσβεστική, για να ακολουθηθεί το πρωτόκολλο. Ο φάκελος φαίνεται να προέρχεται από το εξωτερικό και είχε ως παραλήπτη πολιτικό πρόσωπο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στο μέρος επιχειρούν 12 πυροσβέστες, με την Ειδική Ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 4 οχήματα.

Σε πρώτη φάση το φάκελο απομάκρυνε η ΕΜΑΚ, τον οποίο και παρέδωσε στην αστυνομία. Στη συνέχεια ο ΕΟΔΥ θα παραλάβει το εύρημα για έλεγχο.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 10:33
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γερμανία: Πτώση 1,4% των εξαγωγών το Μάιο - Μείωση 3,8% των εισαγωγών
Ειδήσεις

Γερμανία: Πτώση 1,4% των εξαγωγών το Μάιο - Μείωση 3,8% των εισαγωγών

Επετειακό βίντεο Μητσοτάκη για την πρώτη του εκλογική νίκη το 2019
Πολιτική

Επετειακό βίντεο Μητσοτάκη για την πρώτη του εκλογική νίκη το 2019

«Πρόταση μομφής» και από τη Ryanair στη Φον ντερ Λάιεν: Παραιτήσου!
Ειδήσεις

«Πρόταση μομφής» και από τη Ryanair στη Φον ντερ Λάιεν: Παραιτήσου!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλεί το «100»
Πολιτική

Νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλεί το «100»

Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα
Ειδήσεις

Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα

Πάει ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση;
Ανεμοδείκτης

Πάει ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση;

Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου
Πολιτική

Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 23:11

Ο Nasdaq έσπασε το εξαήμερο αρνητικό σερί - Μεγάλη ώθηση από το +16% της Microsoft

Ειδήσεις
30/07/2026 - 22:55

Κυπριακό: Ο δρόμος προς την πενταμερή

Magazino
30/07/2026 - 22:24

Γιατί οι δύσκολες συζητήσεις μας εξαντλούν συναισθηματικά – Η δύναμη της ενεργητικής ακρόασης

Ειδήσεις
30/07/2026 - 22:12

Ισπανία: Σκηνές χάους στη Θέουτα μετά από μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο

Οικονομία
30/07/2026 - 22:07

Eurostat: Σε Ρουμανία και Ελλάδα τα μεγαλύτερα ποσοστά ατόμων που δεν μπορούν να πάνε διακοπές

Πολιτική
30/07/2026 - 21:48

Γεωργιάδης: Ναι, φοράω τα Meta Ray, αλλά δεν κατέγραψα κανέναν - ΠΑΣΟΚ: Κινούμενος κοριός!

Ακίνητα
30/07/2026 - 21:45

Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων – Δεν απαιτείται πλέον πλήρης εξόφληση της οφειλής

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 21:34

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Για πρώτη φορά τζίρος άνω των €100 εκατ. σε πρώτο εξάμηνο

Magazino
30/07/2026 - 21:00

Ιστορική επιστροφή στην καλλιτεχνική κολύμβηση: Οι αδελφές Αλεξανδρή θα αγωνίζονται ξανά με την Ελλάδα

Πολιτική
30/07/2026 - 20:48

Παπαθανάσης: Μηδενιστικές και έωλες οι αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης

Πολιτική
30/07/2026 - 20:36

Ο Κακλαμάνης παρέλαβε την Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 20:28

Polyplast LTD: Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα – γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Αναλύσεις
30/07/2026 - 20:13

Μυλωνάς (Εθνική): Προανήγγειλε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανοικτό το ενδεχόμενο προμερίσματος

Ναυτιλία
30/07/2026 - 20:05

Κρουαζιέρα: Στο στόχαστρο το ειδικό φορολογικό καθεστώς - Αντιδρούν οι χερσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 19:58

Euronext Athens: Εγκρίθηκε η διάσπαση του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς» – Αλλάζει η εταιρική δομή

Αναλύσεις
30/07/2026 - 19:37

Eurobank: Αναβαθμίζει όλους τους στόχους για το 2026 – Καραβίας: Στα €4,5 δισ. ο πήχης για νέες χορηγήσεις

Πολιτική
30/07/2026 - 19:33

Απάντηση-κόλαφος της Κάγια Κάλλας για την αλιευτική πολιτική της Τουρκίας σε ερώτηση Φαραντούρη

Ειδήσεις
30/07/2026 - 19:22

Η UEFA αντιδρά στο «ξεπούλημα» των Μουντιάλ - Ψήφισε ομόφωνα υπέρ του μποϊκοτάζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 19:07

Alpha Bank: Ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου αναλαμβάνει Chief of Wholesale Banking

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 18:58

Euronext Athens: Αύξηση εσόδων και διπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας το α' εξάμηνο του 2026

Ναυτιλία
30/07/2026 - 18:54

United Maritime: Επιστροφή στην κερδοφορία με «στοίχημα» στα Capesize και 15ο συνεχόμενο μέρισμα

Πολιτική
30/07/2026 - 18:47

Στη Θεσσαλία η Καρυστιανού: Συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και μέλη του Κινήματος

Αναλύσεις
30/07/2026 - 18:44

Στα top picks της Optima για το β' εξάμηνο η Metlen

Πολιτική
30/07/2026 - 18:35

Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό

ΥΔΡΕΥΣΗ
30/07/2026 - 18:32

ΣΔΙΤ για μεγάλο αρδευτικό έργο Λασιθίου ύψους 87,9 εκατ. ευρώ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 18:12

Εθνική: Καθαρά κέρδη €661 εκατ. στο εξάμηνο - €1,45 Κέρδη ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 18:11

Lamda Development: Πώληση οικοπέδων για οικιστικές αναπτύξεις με συνολικό τίμημα €41,5 εκ

Πολιτική
30/07/2026 - 17:58

Ο απολογισμός των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας

Τεχνολογία
30/07/2026 - 17:53

Έρευνα Kaspersky: Οι χρήστες Mac είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κυβερνοαπειλές

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 17:45

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την εξαγορά μετοχών της Alpha Trust από την Alpha Bank

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ