Συναγερμός στη Βουλή: Εντοπίστηκε ύποπτος φάκελος - Περιείχε αγνώστου είδους σκόνη

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (8/7) στη Βουλή, καθώς εντοπίστηκε ύποπτος φάκελος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο φάκελος εντοπίστηκε στην αλληλογραφία της Βουλής και φαίνεται να περιέχει κάποιου είδους άγνωστη σκόνη. Κρίθηκε ύποπτος και ενημερώθηκαν ΕΛΑΣ και Πυροσβεστική, για να ακολουθηθεί το πρωτόκολλο. Ο φάκελος φαίνεται να προέρχεται από το εξωτερικό και είχε ως παραλήπτη πολιτικό πρόσωπο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στο μέρος επιχειρούν 12 πυροσβέστες, με την Ειδική Ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 4 οχήματα.

Σε εξέλιξη επιχείρηση περισυλλογής ύποπτου φακέλου από εξωτερικό χώρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με την Ειδική Ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2025

Σε πρώτη φάση το φάκελο απομάκρυνε η ΕΜΑΚ, τον οποίο και παρέδωσε στην αστυνομία. Στη συνέχεια ο ΕΟΔΥ θα παραλάβει το εύρημα για έλεγχο.