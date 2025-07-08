Πανελλαδικές: Από σήμερα (8/7) η υποβολή μηχανογραφικών - Πότε λήγει η προθεσμία

Ανοίγει σήμερα Τρίτη 8 Ιουλίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή Μηχανογραφικού και Παραλλήλου Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2025.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, οι υποψήφιοι θα μπορούν να μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση michanografiko.it.minedu.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ) και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2025 προκειμένου όπως είχε αναφέρει η υπουργός Παιδείας σε πρόσφατη τηλεοπτική της παρουσία, οι υποψήφιοι να έχουν χρόνο για να επεξεργαστούν τα δεδομένα προτού προχωρήσουν στις τελικές επιλογές τους.