Τζάνειο: Απεβίωσε η 62χρονη στην οποία είχε γίνει λάθος μετάγγιση αίματος

Πέθανε το βράδυ της Τρίτης (8/7) η 62χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στο Τζάνειο, μετά από τη λάθος μετάγγιση αίματος.

Να σημειωθεί ότι έγινε δωρεά των νεφρών και των κερατοειδών της.

Τα εγκεφαλικά τεστ στα οποία υποβλήθηκε το Σαββατοκύριακο, έδειξαν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρή και ξεκίνησε η διαδικασία λήψης των μοσχευμάτων.

Υπενθυμίζεται πως η 62χρονη έδινε μάχη για τη ζωή της στο Τζάνειο Νοσοκομείο, μετά από μετάγγιση που δεν χρειαζόταν, και μάλιστα με αίμα διαφορετικής ομάδας από τη δική της.

Η 62χρονη εισήχθη στο Τζάνειο με ελαφρύ εγκεφαλικό, το οποίο θα αντιμετωπιζόταν συντηρητικά στην Νευρολογική κλινική. Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της Τετάρτης 4 Ιουνίου, ένας από τους 3 νοσηλευτές που είχαν βάρδια της έκανε κατά λάθος μετάγγιση αίματος, αντί να το χορηγήσει σε άλλη ασθενή στον ίδιο θάλαμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λάθος προήλθε από σύγχυση του νοσηλευτή. Ο νοσηλευτής έχει τεθεί σε υποχρεωτική αργία έως ότου διερευνηθεί το περιστατικό, ενώ σε βάρος του η εισαγγελία Πειραιά έχει σχηματίσει δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια.