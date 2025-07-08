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Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη – Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»
Ειδήσεις
15:39 - 08 Ιουλ 2025

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη – Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

Reporter.gr Newsroom
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Αύριο Τετάρτη 9/7 το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε τις περιοχές που βρίσκονται σε πολύ υψηλό και ακραίο κίνδυνο για πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Τετάρτη 09 Ιουλίου 2025, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (πλην νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας, πλην Σποράδων)

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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Περιφέρεια Αττικής – Νήσος Κυθήρων
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
  • Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Χανίων)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου, ΠΕ Φωκίδας)
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας – Σποράδες, ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Τρικάλων)
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Κοζάνης)
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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