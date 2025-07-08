Επικοινωνία ελληνικών αστεροσκοπείων, μέσω λέιζερ, με διαστημόπλοιο στον Άρη

Ο κ. Βασιλάκος παρουσίασε τις εξελίξεις σε ένα μοναδικό πιλοτικό στον κόσμο πείραμα σε συνεργασία με τη NASA και την ESA: την επικοινωνία με ακτίνεςλέιζερ του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου στην Κορινθία με διαστημόπλοιο στον Άρη, σε απόσταση 300 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, στο πλαίσιο της διαστημικής αποστολής «ΨΥΧΗ-Phyche». Το μήνυμα στάλθηκε και λίγα λεπτά αργότερα η απάντηση έφτασε στο Αστεροσκοπείου Χελμού. Πρόκειται για τη βαθύτερη ευρυζωνική ζεύξη στο διάστημα, που μπορεί να σημαίνει πραγματική «επανάσταση» στο πεδίο των Τηλεπικοινωνιών.
Σε αυτό το πρωτοποριακό πείραμα συμμετέχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών -και με τα δύο Αστεροσκοπεία που διαθέτει στην Πελοπόννησο- με στόχο να μετατραπεί το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου στο μεγαλύτερο Διαστημικό Κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εμβληματική αυτή συνεργασία θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες στη θεματική περιοχή των οπτικών και κβαντικών επικοινωνιών και θα λειτουργήσει ως αναπτυξιακός παράγοντας, καθιστώντας το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την Ελλάδα σημαντικό παίκτη σε διεθνές επίπεδο στις διαστημικές εφαρμογές και στις νέεςτεχνολογίες.
Σημείωση: Δεν δημοσιεύονται φωτογραφίες από το πείραμα, καθώς έχει συμφωνηθεί να γίνει κοινή επιστημονική ανακοίνωση από τη NASA, την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.