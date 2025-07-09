Επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα: Βυθίστηκε ελληνικό πλοίο – 4 νεκροί, 7 διασωθέντες, 14 αγνοούμενοι

Οι διασώστες έβγαλαν ζωντανούς επτά μέλη του πληρώματος από την Ερυθρά Θάλασσα την Τετάρτη (9/7) και έψαχναν για 14 που εξακολουθούν να αγνοούνται από το δεύτερο από τα δύο φορτηγά πλοία που βυθίστηκαν μέσα σε δύο ημέρες, πιθανότατα από τους Χούθι.

Τέσσερα από τα 25 άτομα που επέβαιναν στο φορτηγό πλοίο Eternity C σκοτώθηκαν πριν το υπόλοιπο πλήρωμα εγκαταλείψει το σκάφος, το οποίο βυθίστηκε την Τετάρτη το πρωί μετά από επιθέσεις που δέχτηκε τη Δευτέρα (7/7) και την Τρίτη (8/7), σύμφωνα με πηγές από εταιρείες ασφαλείας που συμμετείχαν στη διάσωση.

Οι επτά ναυτικοί που διασώθηκαν είχαν περάσει περισσότερες από 24 ώρες στο νερό, ανέφεραν. Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από τους Χούθι σχετικά με την τύχη του Eternity C, αλλά η ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για μια παρόμοια επίθεση την Κυριακή που είχε ως στόχο ένα άλλο πλοίο, το Magic Seas. Όλο το πλήρωμα του Magic Seas διασώθηκε πριν βυθιστεί.

«Θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε για τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος μέχρι την τελευταία στιγμή», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ελληνικής εταιρείας διαχείρισης θαλάσσιων κινδύνων Diaplous. «Στόχος μας είναι μια ειρηνική επιχείρηση», πρόσθεσε.

Και τα δύο πλοία που δέχθηκαν επίθεση έφεραν σημαίες της Λιβερίας και λειτουργούσαν από ελληνικές εταιρείες.

Το ιστορικό των επιθέσεων

Το Eternity C δέχτηκε την πρώτη επίθεση το απόγευμα της Δευτέρας με θαλάσσια ντρόουν και ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από ταχύπλοα σκάφη πιθανότατα από μαχητές Χούθι, σύμφωνα με πηγές της θαλάσσιας ασφάλειας. Οι σωσίβιες λέμβοι καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της επιδρομής.

Δύο πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο Reuters την Τετάρτη ότι το πλοίο δέχτηκε ξανά επίθεση με θαλάσσια ντρόουντην Τρίτη, αναγκάζοντας το πλήρωμα και τους ένοπλους φρουρούς να το εγκαταλείψουν. Οι Χούθι παρέμειναν στο πλοίο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Υπήρχαν φόβοι ότι ορισμένα μέλη του πληρώματος που πήδηξαν στη θάλασσα ενδέχεται να έχουν απαχθεί από τους Χούθι, πρόσθεσε η πηγή. Σκάφη βρισκόταν στην περιοχή καθώς οι προσπάθειες διάσωσης ήταν σε εξέλιξη.

Τέλος, σύμφωνα με πηγές, η Ελλάδα βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Σαουδική Αραβία, έναν βασικό παράγοντα στην περιοχή, σχετικά με το τελευταίο περιστατικό.