ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»: €24 εκατ. για 2.500 άτομα με αναπηρία
Ειδήσεις
12:17 - 09 Ιουλ 2025

«Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»: €24 εκατ. για 2.500 άτομα με αναπηρία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πιλοτικό πρόγραμμα για την «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον» και ωφελούμενους 2.500 άτομα με αναπηρία, συνολικής δημόσιας δαπάνης 24 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

ην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαος Ταγαράς.

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιχορήγησης Παρεμβάσεων Προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρία ενισχύει την ανεξάρτητη διαβίωση και την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, δίνοντας έμφαση στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με κινητικές ή/και αισθητηριακές αναπηρίες. Ωφελούμενοι είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ατομικό εισόδημα έως 60.000 ευρώ.

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης φτάνει έως και τα 14.500 ευρώ, 12.000€ για κινητική αναπηρία, 5.000€ για αισθητηριακή αναπηρία, 14.500€ για συνδυασμό κινητικής και αισθητηριακής αναπηρίας.

Επιλέξιμοι χώροι παρεμβάσεων είναι η κύρια κατοικία, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος (συμπεριλαμβανομένων μισθωμένων κατοικιών με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη), η ιδιόκτητη δευτερεύουσα κατοικία, η επαγγελματική στέγη αυτοαπασχολούμενων και οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τεχνικές εργασίες διαμόρφωσης, εγκατάσταση ραμπών και αναβατορίων, τοποθέτηση αυτοματισμών και ειδικού εξοπλισμού, καθώς και την αμοιβή μηχανικού για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης των εργασιών.

Κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να αξιοποιήσει τα χρήματα που θα του διατεθούν συνδυαστικά και στους 3 χώρους για τη διαμόρφωση μπάνιων, την τοποθέτηση ραμπών και αναβατορίων, την εγκατάσταση αυτοματισμών και ειδικού εξοπλισμού, καθώς και την αμοιβή τεχνικού συμβούλου μηχανικού, ο οποίος πιστοποιεί την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί το προσεχές διάστημα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της Δράσης «Υποστήριξη Ατόμων με Αναπηρία» του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο 2,8% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο - Διψήφιες αυξήσεις σε ρεύμα και ενοίκια
Οικονομία

Στο 2,8% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο - Διψήφιες αυξήσεις σε ρεύμα και ενοίκια

«Υποχωρεί» η πυρκαγιά στη Μασσαλία - Περισσότεροι από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν
Ειδήσεις

«Υποχωρεί» η πυρκαγιά στη Μασσαλία - Περισσότεροι από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν

Αποτύχαμε
Το σκίτσο του ΚΥΡ

Αποτύχαμε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπαθανάσης: Μηδενιστικές και έωλες οι αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης
Πολιτική

Παπαθανάσης: Μηδενιστικές και έωλες οι αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης

Μητσοτάκης για πυρκαγιές: Η Πολιτεία τιμά τους πυροσβέστες – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες
Πολιτική

Μητσοτάκης για πυρκαγιές: Η Πολιτεία τιμά τους πυροσβέστες – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

ΠΑΣΟΚ: Νέες μειώσεις έργων ή / και απεντάξεις προκύπτουν στο τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Νέες μειώσεις έργων ή / και απεντάξεις προκύπτουν στο τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Αν είστε γονείς, μην κρατάτε τα παιδιά σας σ’ αυτή τη χώρα!
Ανεμοδείκτης

Αν είστε γονείς, μην κρατάτε τα παιδιά σας σ’ αυτή τη χώρα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Πολιτική
31/07/2026 - 20:50

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 20:17

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 19:56

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:35

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:15

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/07/2026 - 18:53

Η Ford προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:47

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ