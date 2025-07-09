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Πολιτική Προστασία: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε επτά περιφέρειες την Πέμπτη (10/7)
Ειδήσεις
14:23 - 09 Ιουλ 2025

Πολιτική Προστασία: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε επτά περιφέρειες την Πέμπτη (10/7)

Reporter.gr Newsroom
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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται αύριο, Πέμπτη 10 Ιουλίου, σε επτά περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αναλυτικότερα, οι περιοχές που έχουν τοποθετηθεί στην κατηγορία 4 είναι οι εξής:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Μεσσηνίας, ΠΕ Λακωνίας)
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων)
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ Χαλκιδικής, ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Σερρών)

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Η ΓΓΠΠ έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, συνέστησε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

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