Συνήγορος του Πολίτη: Δεν μπορούν να βεβαιώνονται οφειλές από κλήσεις του ΚΟΚ μετά την πάροδο τριετίας – Το πόρισμα

Με αφορμή εξαιρετικά μεγάλο αριθμό αναφορών πολιτών που προσέφυγαν στο Συνήγορο διαμαρτυρόμενοι για ειδοποιήσεις που έλαβαν από δήμους της χώρας για οφειλές από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) παρελθόντων ετών και που βεβαιώθηκαν ταμειακά μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας των 3 ετών από την τέλεση της παράβασης, ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συνέταξε Πόρισμα προς τον Υπουργό Εσωτερικών αναφορικά με τη βεβαίωση αυτών.

Το ζήτημα του εάν η κλήση αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης, αλλά και του χρόνου εντός του οποίου οι Ο.Τ.Α α΄ βαθμού μπορούν να εγγράψουν στους βεβαιωτικούς τους καταλόγους οφειλές που προέρχονται από κλήσεις του Κ.Ο.Κ., έχει διαχρονικά απασχολήσει την Αρχή, της οποίας οι θέσεις έχουν αποτυπωθεί, τόσο σε Πόρισμα από το 2012, τόσο και σε Ετήσιες Εκθέσεις και σε Ειδική Έκθεση (2018), Συνόψεις Διαμεσολάβησης και Δελτία Τύπου. Το ζήτημα έχει επανειλημμένα επικοινωνηθεί στους αρμόδιους φορείς, μέσα από συναντήσεις εργασίας, τόσο με το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και με εκπροσώπους δήμων.

Η θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, ότι δεν μπορούν να βεβαιώνονται ταμειακά οφειλές από κλήσεις του Κ.Ο.Κ. μετά την πάροδο τριετίας (3τίας) από το τέλος του έτους εντός του οποίου εκδόθηκαν οι σχετικές πράξεις βεβαίωσης παράβασης, υποστηρίζεται και από αποφάσεις της πρόσφατης νομολογίας.

Με την άποψη αυτή συμμορφώθηκαν οι περισσότεροι δήμοι της χώρας, κάποιοι ωστόσο εξακολουθούν να αποκλίνουν της σύννομης και ενιαίας εφαρμογής. Στο Πόρισμα παρουσιάζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η στάση του Υπουργείου Εσωτερικών και του Συνηγόρου του Πολίτη, με αναφορές σε συγκεκριμένη περιπτωσιολογία, όπως αυτή αναδείχθηκε από την εξέταση των αναφορών που δέχθηκε η Αρχή.

Τα συμπεράσματα του Πορίσματος εστιάζουν κυρίως στο ζήτημα της ολιγωρίας είσπραξης των προστίμων εκ μέρους της δημόσιας διοίκησης που επιβαρύνεται από την έλλειψη κατάλληλων μηχανισμών είσπραξης, γεγονός που ευνοεί και το καθεστώς ατιμωρησίας των παραβατών του Κ.Ο.Κ., δημιουργώντας ταυτόχρονα ανασφάλεια δικαίου στους πολίτες που αιφνιδιαστικά ενημερώνονται για οφειλές παρελθόντων ετών.

Το Πόρισμα καταλήγει με προτάσεις που συνοψίζονται στην ανάγκη βελτίωσης της διατύπωσης του ασαφούς νομοθετικού πλαισίου και παροχής οδηγιών από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους δήμους.