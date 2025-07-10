Ύφεση της πυρκαγιάς στο Ασπροχώρι Ωρωπού – Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Σε ύφεση η φωτιά που εκδηλώθηκε στον Ωρωπό το πρωί της Πέμπτης. Ωστόσο οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά που ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης κατάφερε να οριοθετηθεί τις πρώτες πρωινές ώρες. Το μέτωπο που απειλούσε τα σπίτια στο Ασπροχώρι έχει οριοθετηθεί και δεν φαίνεται να υπάρχει ενεργή εστία, ωστόσο λίγο μετά τις 3:30 σημειώθηκε μία νέα μεγάλη αναζωπύρωση στην κορυφή του βουνού αλλά με την πτώση των ανέμων και η συγκεκριμένη αναζωπύρωση φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν από τις 6:10 το πρωί 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ υπάρχουν φόβοι για αναζωπυρώσεις μιας και οι άνεμοι το μεσημέρι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.



Ο δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, μιλώντας στο ΕΡΤNews σημείωσε πως κινδύνευσαν σπίτια αλλά δεν κάηκαν αλλά υπήρξε μεγάλη φυσική καταστροφή αφού κάηκε δάσος, εκεί από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

«Η εκκένωση ήταν άμεση, όμως κάποιοι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους, αρνούμενοι να τα εγκαταλείψουν», ανέφερε ο δήμαρχος. Ορισμένοι κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα στα αυτοκίνητά τους, παραμένοντας σε κοντινή απόσταση για να επιτηρούν τις περιουσίες τους. «Ήθελαν να είναι κοντά στα σπίτια τους. Η αγωνία τους αφορούσε τα ζώα, τα υπάρχοντα, τις περιουσίες τους», εξήγησε ο κ. Γιασημάκης.

Αν και δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για κατεστραμμένες οικίες, οι φλόγες πέρασαν πολύ κοντά στις αυλές των σπιτιών, προκαλώντας φόβο και πανικό στους κατοίκους.

Στη διάρκεια της νύχτας, υπήρξε προετοιμασία και για ενδεχόμενη εκκένωση των δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στη Μαλακάσα, με μεταφορά τους σε ασφαλείς χώρους στη Σκάλα Ωρωπού. Για τον σκοπό αυτό μεταφέρθηκαν στο σημείο λεωφορεία των Ενόπλων Δυνάμεων και του ΟΑΣΑ αλλά τελικά δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί.