ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ύφεση της πυρκαγιάς στο Ασπροχώρι Ωρωπού – Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις
Ειδήσεις
09:28 - 10 Ιουλ 2025

Ύφεση της πυρκαγιάς στο Ασπροχώρι Ωρωπού – Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ύφεση η φωτιά που εκδηλώθηκε στον Ωρωπό το πρωί της Πέμπτης. Ωστόσο οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις. 

Η φωτιά που ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης κατάφερε να οριοθετηθεί τις πρώτες πρωινές ώρες. Το μέτωπο που απειλούσε τα σπίτια στο Ασπροχώρι έχει οριοθετηθεί και δεν φαίνεται να υπάρχει ενεργή εστία, ωστόσο λίγο μετά τις 3:30 σημειώθηκε μία νέα μεγάλη αναζωπύρωση στην κορυφή του βουνού αλλά με την πτώση των ανέμων και η συγκεκριμένη αναζωπύρωση φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν από τις 6:10 το πρωί 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ υπάρχουν φόβοι για αναζωπυρώσεις μιας και οι άνεμοι το μεσημέρι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Ο δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, μιλώντας στο ΕΡΤNews σημείωσε πως κινδύνευσαν σπίτια αλλά δεν κάηκαν αλλά υπήρξε μεγάλη φυσική καταστροφή αφού κάηκε δάσος, εκεί από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

«Η εκκένωση ήταν άμεση, όμως κάποιοι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους, αρνούμενοι να τα εγκαταλείψουν», ανέφερε ο δήμαρχος. Ορισμένοι κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα στα αυτοκίνητά τους, παραμένοντας σε κοντινή απόσταση για να επιτηρούν τις περιουσίες τους. «Ήθελαν να είναι κοντά στα σπίτια τους. Η αγωνία τους αφορούσε τα ζώα, τα υπάρχοντα, τις περιουσίες τους», εξήγησε ο κ. Γιασημάκης.

Αν και δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για κατεστραμμένες οικίες, οι φλόγες πέρασαν πολύ κοντά στις αυλές των σπιτιών, προκαλώντας φόβο και πανικό στους κατοίκους.

Στη διάρκεια της νύχτας, υπήρξε προετοιμασία και για ενδεχόμενη εκκένωση των δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στη Μαλακάσα, με μεταφορά τους σε ασφαλείς χώρους στη Σκάλα Ωρωπού. Για τον σκοπό αυτό μεταφέρθηκαν στο σημείο λεωφορεία των Ενόπλων Δυνάμεων και του ΟΑΣΑ αλλά τελικά δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για το «πάρτι» των απευθείας αναθέσεων
Πολιτική

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για το «πάρτι» των απευθείας αναθέσεων

Εξοπλισμοί: Η Άγκυρα δείχνει ΝΑΤΟ – αλλά σημαδεύει Αθήνα
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Εξοπλισμοί: Η Άγκυρα δείχνει ΝΑΤΟ – αλλά σημαδεύει Αθήνα

Μητσοτάκης: Στη Ρώμη για τη Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας
Πολιτική

Μητσοτάκης: Στη Ρώμη για τη Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας

Ενέργεια: Πώς η Αυστρία «σαμποτάρει» τη ροή δικτύων και ανεβάζει τις τιμές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ενέργεια: Πώς η Αυστρία «σαμποτάρει» τη ροή δικτύων και ανεβάζει τις τιμές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά
Ειδήσεις

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό
Πολιτική

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο
Ειδήσεις

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα
Ειδήσεις

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Οι περισσότεροι μετανάστες αποχώρησαν από τη Θέουτα: Οι μαρτυρίες, η κριτική της Ευρώπης και η απάντηση του Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ