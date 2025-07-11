Τα... μυστικά της ασταμάτητης ανόδου στη Λεωφόρο Αθηνών

Διανύουμε τον 7ο ανοδικό μήνα του έτους (και 9ο συνολικά) με τον ΓΔ να αρνείται έως τώρα να καταγράψει πτωτική συνεδρίαση στον Ιούλιο. Η απόδοση αγγίζει πια το +5,5% στον μήνα και το +34% στο έτος.

Σχεδόν διπλάσια η απόδοση του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ +10% στο μήνα και +65% στο έτος) με την ΑΛΦΑ στην κορυφή των αποδόσεων (+100%) και πολλές μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης να καταγράφουν ιστορικά υψηλά (ενδεικτικά ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΥΤΙΛ, ΜΠΕΛΑ κα).

Σημαντική η χθεσινή ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΜΟΗ για σύμπραξη στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με την δημιουργία νέας εταιρίας (50%-50%) και εισφορά περιουσιακών στοιχείων (ΗΡΩΝ, NRG, ΦΑ Κομοτηνής κα) , καθιστώντας τες ως βασικό παίχτη στον κλάδο (στην θέση 3-4 μετά την ΔΕΗ και την Metlen, προσπερνώντας τα ΕΛΠΕ).

Η μεγάλη επενδυτική διάθεση για ελληνικά assets φάνηκε και στην χθεσινή έκδοση του νέου πράσινου Ομολόγου της ΕΤΕ 4ετούς διάρκειας και ποσού 750 εκ. με σημαντική υπερκάλυψη (7x) και τελικό επιτόκιο στο 2,90% (αρκετά χαμηλότερα του αρχικού που υπολογιζόταν στα επίπεδα του 3,15%).

Μετονομασία για την ΑΤΤ σε Credia Bank με σαφή προσπάθεια της διοίκησης να αφήσει πίσω το δύσκολο παρελθόν, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στην συμπεριφορά της μετοχής με νέο ετήσιο υψηλό στα 0,946 ευρώ.

Όπως είχαμε παρατηρήσει εδώ και καιρό, το ΧΑ ουσιαστικά διαφοροποιείται θετικά εξαιτίας του πολύ μεγαλύτερου τζίρου που τραβάει τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα (ενδεικτικά από τα 140 εκ. μέσο όρο του 2024 έχουμε φτάσει στα 200 εκ. μ.ο. το 2025 ενώ ο μ.ο. του Ιουλίου έχει ξεπεράσει τα 250 εκ.).

Εδώ πρέπει πάντως να παρατηρήσουμε ότι τα αυξημένα πακέτα συναλλαγών στις τελευταίες συνεδριάσεις μαζί με τις ανακοινώσεις κάποιων θεσμικών επενδυτών για μειώσεις θέσεων σε δεικτοβαρείς μετοχές (Helikon σε ΕΥΡΩΒ κα) χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης για το εάν σηματοδοτούν κάτι παραπάνω.

Τεχνικά τα επίπεδα του ΓΔ μεταξύ 1965-1975 παραμένουν σημαντικά και η διάσπασή τους ή μη θα δείξει την πορεία της βραχυπρόθεσμα.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης