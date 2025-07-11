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Τυχερός ο Πρετεντέρης σύμφωνα με την αστυνομία - Τα λάθη των δραστών
Ειδήσεις
10:37 - 11 Ιουλ 2025

Τυχερός ο Πρετεντέρης σύμφωνα με την αστυνομία - Τα λάθη των δραστών

Reporter.gr Newsroom
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Ορισμένες ερασιτεχνικές κινήσεις των δραστών ήταν ο λόγος που δεν εξεράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι του δημοσιογράφου και εκδότη της εφημερίδας "Το Βήμα", Γιάννη Πρετεντέρη.

Η έρευνα των αρχών έδειξε πως ο εκρηκτικός μηχανισμός δεν εξερράγη λόγω αστοχίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Οι αστυνομικοί αλλά και μέλη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εκτιμούν πως τοποθετήθηκε το προηγούμενο βράδυ και παρότι οι δράστες είχαν ανάψει το φυτίλι, η έκρηξη δεν έγινε ποτέ.

Πάντως, φαίνεται πως ο δράστης ή οι δράστες δεν ήταν ιδιαίτερα έμπειροι και η αστυνομία κάνει λόγο για «μια ερασιτεχνική κατασκευή με προχειρότητα στην προετοιμασία. Φαίνεται να πέταξαν το φυτίλι προχθές και να έσβησε».

Σε ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ σημειώθηκε ακόμα πως «ο μηχανισμός είναι τυλιγμένος με μονωτική ταινία και έτσι μένουν περισσότερο αποτυπώματα και γενετικό υλικό».

Όπως αναφέρουν στελέχη της αστυνομίας, σε περίπτωση που γινόταν η έκρηξη, το οστικό κύμα θα προκαλούσε σοβαρές ζημιές καθώς πέρα από τα 5 κιλά αμμωνιοδυναμίτιδας που περιείχε ο εκρηκτικός μηχανισμός, το γεγονός πως το σπίτι του Γιάννη Πρετεντέρη είναι σε πεζόδρομο και δεν έχει μεγάλη απόσταση από άλλες πολυκατοικίες, θα προκαλούσε τεράστια προβλήματα.

Η βόμβα μεταφέρθηκε στα εγκληματικά εργαστήρια για την ανάλυση. Οι αρχές ψάχνουν στοιχεία που θα αναδείξουν τους δράστες.

«Είναι πολύ δύσκολο να αισθάνεσαι την παραβίαση του σπιτιού σου γιατί διαφωνεί κάποιος με αυτά που λες και γράφεις. Είναι ανατριχιαστικό στη Δημοκρατία μας να κυκλοφορούν τέτοιου τύπου μυαλά. Για να πας να κάψεις του αλλουνού το σπίτι πρέπει να είσαι διαταραγμένος» σημείωσε από τη μεριά του στο δελτίο ειδήσεων του Mega ο Γιάννης Πρετεντέρης.

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