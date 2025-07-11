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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια άνοδος 6% στις πρώτες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούνιο
Ειδήσεις
12:28 - 11 Ιουλ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια άνοδος 6% στις πρώτες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
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Αυξημένη κατά 6,0% ήταν η κυκλοφορία αυτοκινήτων για πρώτη φορά (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) τον Ιούνιο του 2025 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 25.048 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 23.640 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 6,0%. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο του 2025 ανέρχονται σε 15.915 έναντι 15.627 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1,8%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Ιούνιο του 2025, ανήλθε σε 12.782, έναντι 9.719 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 31,5%. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο του 2025 ανέρχονται σε 12.364 έναντι 9.314 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 32,7%.

Άνοδος στις ταξινομήσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών το πρώτο εξάμηνο του 2025

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 137.902 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 133.802 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,1%. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025 ανέρχονται σε 84.117 έναντι 84.147 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη μεταβολή (μείωση 0,04%).

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025, ανήλθε σε 45.049 έναντι 40.878 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 10,2%. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025 ανέρχονται σε 43.061 έναντι 38.762 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 11,1%.

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