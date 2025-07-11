ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ένταση στη Σύνοδο των Πρυτάνεων από φοιτητές για τις διαγραφές και τη βία στα πανεπιστήμια
Ειδήσεις
13:06 - 11 Ιουλ 2025

Ένταση στη Σύνοδο των Πρυτάνεων από φοιτητές για τις διαγραφές και τη βία στα πανεπιστήμια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κλίμα έντασης επικράτησε νωρίτερα την Παρασκευή 11/7 κατά τη διάρκεια της Συνόδου των Πρυτάνεων στην Ανάβυσσο, εξαιτίας της παρουσίας φοιτητών που διαμαρτύρονται για τις ρυθμίσεις του νέου σχεδίου νόμου του υπουργείου Παιδείας, παρουσία και της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.

Το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για τις διαγραφές φοιτητών που υπερβαίνουν τη διάρκεια σπουδών, αλλά και προβλέψεις για την αντιμετώπιση περιστατικών βίας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Την ώρα που η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, παρουσίαζε στους πρυτάνεις το πλαίσιο των προτεινόμενων αλλαγών, φοιτητικοί σύλλογοι από διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της περιφέρειας είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο όπου διεξαγόταν η Σύνοδος, για να διαμαρτυρηθούν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σημειώθηκε ένταση όταν ομάδα φοιτητών επιχείρησε να πλησιάσει τον χώρο της Συνόδου και να αναρτήσει αφίσες σε λεωφορείο. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε περιοριστικές ενέργειες και έγινε χρήση χημικών για να απομακρυνθούν οι συγκεντρωμένοι. Η ένταση εκτονώθηκε μετά από λίγη ώρα, ωστόσο η κατάσταση παρέμεινε τεταμένη.

{https://www.instagram.com/p/DL9ppMati4H/?img_index=1}

Λίγο νωρίτερα, αντιπροσωπεία των φοιτητών είχε καταφέρει να εισέλθει στον χώρο όπου πραγματοποιείται η Σύνοδος και είχε συνομιλία με τη Χριστίνα Κουλούρη, πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου και οικοδεσπότη της φετινής Συνόδου. Οι φοιτητές εξέφρασαν τη σαφή αντίθεσή τους στο σχέδιο νόμου, επισημαίνοντας ότι οι διαγραφές θα οδηγήσουν σε μαζικό αποκλεισμό φοιτητών, χωρίς να αντιμετωπίζονται τα ουσιαστικά προβλήματα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

Επιπλέον, έθεσαν ζητήματα που αφορούν τη φοιτητική μέριμνα, όπως η στέγαση, η σίτιση και οι υποδομές, ενώ ζήτησαν να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος πριν την κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή. Τόνισαν πως η ποινικοποίηση της φοιτητικής ζωής και η αυστηροποίηση του πλαισίου εντός των πανεπιστημίων δεν αποτελούν λύση, αλλά εντείνουν το αίσθημα ανασφάλειας και αποκλεισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2025 - 13:09
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΗΕ: Καταγράφηκαν τουλάχιστον 798 θάνατοι σε σημεία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Ειδήσεις

ΟΗΕ: Καταγράφηκαν τουλάχιστον 798 θάνατοι σε σημεία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Πιερρακάκης: Να επενδύσουμε στην κοινή μας ευρωπαϊκή ταυτότητα – Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα
Πολιτική

Πιερρακάκης: Να επενδύσουμε στην κοινή μας ευρωπαϊκή ταυτότητα – Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα

Η Θεανώ Κλάδη στο ΟΠΑΠ Game Time: Το ποδόσφαιρο, η υποκριτική και η γειτόνισσα Μέριλ Στριπ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η Θεανώ Κλάδη στο ΟΠΑΠ Game Time: Το ποδόσφαιρο, η υποκριτική και η γειτόνισσα Μέριλ Στριπ

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε κατά 4,2% ο δείκτης εισαγωγών στη βιομηχανία τον Μάιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε κατά 4,2% ο δείκτης εισαγωγών στη βιομηχανία τον Μάιο

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,8% της δύναμης του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου το Μάιο
Ναυτιλία

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,8% της δύναμης του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου το Μάιο

Διεθνής επιχείρηση-μαμούθ της Interpol: 158 συλλήψεις και σχεδόν 1.200 θύματα εμπορίας ανθρώπων
Ειδήσεις

Διεθνής επιχείρηση-μαμούθ της Interpol: 158 συλλήψεις και σχεδόν 1.200 θύματα εμπορίας ανθρώπων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Ειδήσεις

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ζαχαράκη: Την Άνοιξη του 2027 το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποκτά φοιτητική εστία, προϋπολογισμού €13,5 εκατ.
Ειδήσεις

Ζαχαράκη: Την Άνοιξη του 2027 το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποκτά φοιτητική εστία, προϋπολογισμού €13,5 εκατ.

Θριάσιο: Ομάδα Ρομά έσπασε το νοσοκομείο για μια αξονική – Δύο συλλήψεις μετά το επεισόδιο
Ειδήσεις

Θριάσιο: Ομάδα Ρομά έσπασε το νοσοκομείο για μια αξονική – Δύο συλλήψεις μετά το επεισόδιο

Ανοίγει η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Έως τις 31 Ιουλίου οι αιτήσεις
Ειδήσεις

Ανοίγει η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Έως τις 31 Ιουλίου οι αιτήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Ακίνητα
03/08/2026 - 15:51

ΠΟΜΙΔΑ: Πως θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:45

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Πολιτική
03/08/2026 - 15:43

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Εργασιακά
03/08/2026 - 15:27

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:16

Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Οικονομία
03/08/2026 - 14:59

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Φορολογία
03/08/2026 - 14:50

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:48

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Οικονομία
03/08/2026 - 14:28

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:22

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 14:18

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – Κ.Η.Ε.: Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται στους εργαζόμενους

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 14:18

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%

Νομίσματα
03/08/2026 - 14:06

Η εξάντληση των πωλητών κρατά το Bitcoin κοντά στα $62.500

Magazino
03/08/2026 - 14:05

Οι ιστορίες των νέων υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-27

Οικονομία
03/08/2026 - 13:55

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:37

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:34

Metlen: Αγορές ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €4,45 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 13:17

Στεγαστικά δάνεια: Ράλι εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών

Περιβάλλον
03/08/2026 - 12:50

Πάνω από €3 δισ. οι ζημιές από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη

Πολιτική
03/08/2026 - 12:48

ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία – Οι απώλειες δεν επιτρέπουν θριαμβολογία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 12:36

Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω EBRD

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ