Ένταση στη Σύνοδο των Πρυτάνεων από φοιτητές για τις διαγραφές και τη βία στα πανεπιστήμια

Κλίμα έντασης επικράτησε νωρίτερα την Παρασκευή 11/7 κατά τη διάρκεια της Συνόδου των Πρυτάνεων στην Ανάβυσσο, εξαιτίας της παρουσίας φοιτητών που διαμαρτύρονται για τις ρυθμίσεις του νέου σχεδίου νόμου του υπουργείου Παιδείας, παρουσία και της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.

Το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για τις διαγραφές φοιτητών που υπερβαίνουν τη διάρκεια σπουδών, αλλά και προβλέψεις για την αντιμετώπιση περιστατικών βίας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Την ώρα που η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, παρουσίαζε στους πρυτάνεις το πλαίσιο των προτεινόμενων αλλαγών, φοιτητικοί σύλλογοι από διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της περιφέρειας είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο όπου διεξαγόταν η Σύνοδος, για να διαμαρτυρηθούν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σημειώθηκε ένταση όταν ομάδα φοιτητών επιχείρησε να πλησιάσει τον χώρο της Συνόδου και να αναρτήσει αφίσες σε λεωφορείο. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε περιοριστικές ενέργειες και έγινε χρήση χημικών για να απομακρυνθούν οι συγκεντρωμένοι. Η ένταση εκτονώθηκε μετά από λίγη ώρα, ωστόσο η κατάσταση παρέμεινε τεταμένη.

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Λίγο νωρίτερα, αντιπροσωπεία των φοιτητών είχε καταφέρει να εισέλθει στον χώρο όπου πραγματοποιείται η Σύνοδος και είχε συνομιλία με τη Χριστίνα Κουλούρη, πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου και οικοδεσπότη της φετινής Συνόδου. Οι φοιτητές εξέφρασαν τη σαφή αντίθεσή τους στο σχέδιο νόμου, επισημαίνοντας ότι οι διαγραφές θα οδηγήσουν σε μαζικό αποκλεισμό φοιτητών, χωρίς να αντιμετωπίζονται τα ουσιαστικά προβλήματα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

Επιπλέον, έθεσαν ζητήματα που αφορούν τη φοιτητική μέριμνα, όπως η στέγαση, η σίτιση και οι υποδομές, ενώ ζήτησαν να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος πριν την κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή. Τόνισαν πως η ποινικοποίηση της φοιτητικής ζωής και η αυστηροποίηση του πλαισίου εντός των πανεπιστημίων δεν αποτελούν λύση, αλλά εντείνουν το αίσθημα ανασφάλειας και αποκλεισμού.