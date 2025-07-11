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Συνελήφθη 72χρονος για τη φωτιά στον Ωρωπό: Εκτελούσε μελισσοκομικές εργασίες
Ειδήσεις
15:32 - 11 Ιουλ 2025

Συνελήφθη 72χρονος για τη φωτιά στον Ωρωπό: Εκτελούσε μελισσοκομικές εργασίες

Reporter.gr Newsroom
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Συνελήφθη 72χρονος για εμπρησμό από αμέλεια στον Ωρωπό, σε σχέση με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη 9 Ιουλίου κοντά στον οικισμό Ασπροχώρι.

Ο ηλικιωμένος, κάτοικος της περιοχής, φέρεται να εκτελούσε μελισσοκομικές εργασίες στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά, παρά το γεγονός ότι εκείνη την ημέρα είχε εκδοθεί προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 5), με τη χώρα σε κατάσταση συναγερμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο 72χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών σε κυψέλες, πράξη που αποτελεί παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρόληψη πυρκαγιών. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 9.750 ευρώ.

Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του.

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