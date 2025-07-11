Νέα υπηρεσία Tap in Train στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο της Πάτρας

Νέες δυνατότητες και επιλογές στις μετακινήσεις για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής προσφέρει η Hellenic Train, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο της πόλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξης των υπηρεσιών της, η Hellenic Train ανακοινώνει τη νέα υπηρεσίας Tap in Train στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο της Πάτρας, από την Τρίτη 15 Ιουλίου. Οι επιβάτες θα μπορούν εύκολα, γρήγορα και ανέπαφα να πραγματοποιούν την ηλεκτρονική αγορά του εισιτηρίου τους με τη χρήση του smartphone ή της τραπεζικής τους κάρτας μέσα στον συρμό. Μέσα από μία απλοποιημένη διαδικασία ο επιβάτης επιλέγει το εισιτήριο για τη διαδρομή που επιθυμεί, καθώς και αν πρόκειται για πλήρες ή εκπτωτικό εισιτήριο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με ταχύτητα και ασφάλεια της συναλλαγής, ενώ το προσωπικό της Hellenic Train είναι στη διάθεση του επιβατικού κοινού για να απαντήσει σε τυχόν απορίες.

Η νέα υπηρεσία Tap in Train συνοδεύεται από το ανασχεδιασμένο πρόγραμμα δρομολογίων για τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο της Πάτρας, που στόχο έχει την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του επιβατικού κοινού.

Ειδικότερα, από τις 12 Ιουλίου 2025 τα σιδηροδρομικά δρομολόγια του Προαστιακού της Πάτρας αυξάνονται σε 30 συνολικά (από 20 που ήταν μέχρι σήμερα) και με συχνότητα μίας ώρας ανά κατεύθυνση και διαμορφώνονται ως εξής:

• στον νότιο κλάδο Καμίνια – Άγιος Ανδρέας Πάτρας από τις 06.30 έως τις 21.30 και

• στον βόρειο κλάδο Ρίο - Άγιος Ανδρέας Πάτρας από τις 06:30 έως τις 23:30.

Η απόσταση μεταξύ Πάτρας και Ρίου καλύπτεται σε 14 λεπτά και η απόσταση μεταξύ Άγιου Ανδρέα Πάτρας και Καμίνια σε 24 λεπτά.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται με έξι αυτοκινητάμαξες τύπου railbus, που διατίθενται πλήρως ανανεωμένες και αισθητικά αναβαθμισμένες στο επιβατικό κοινό, μετά από εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης φθορών και καθαρισμού.

Το πλέγμα των σιδηροδρομικών δρομολογίων συμπληρώνεται από τις λεωφορειακές γραμμές της Hellenic Train που συνδέουν:

• τον Καστελόκαμπο με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και τον Άγιο Βασίλειο.

• τα Καμίνια με την Κάτω Αχαϊά (προσωρινά έως την ολοκλήρωση των έργων και την επέκταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων μέχρι την Κάτω Αχαϊά).

«Με την υπηρεσία Tap in Train, το ανασχεδιασμένο πρόγραμμα δρομολογίων και την ανανέωση του τροχαίου υλικού μας, δημιουργούμε μια σύγχρονη εμπειρία μετακίνησης που έχει πάντοτε τον επιβάτη στο επίκεντρο. Εργαζόμαστε εντατικά προς τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, για μια ταξιδιωτική εμπειρία ασφαλή, άνετη και ευχάριστη.», σχολίασε ο κ. Roberto Rinaudo, CEO της Hellenic Train.

Η αναβάθμιση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου της Πάτρας δημιουργεί νέες επιλογές στις μετακινήσεις της περιοχής και εντάσσεται στη στρατηγική της Hellenic Train για τη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία στο επιβατικό κοινό.