Κολωνάκι: Έντεκα τραυματίες από απίστευτο ατύχημα με λυμένο χειρόφρενο αυτοκινήτου – Το χρονικό

Εφιάλτης έγινε η Σαββατιάτικη διασκέδαση για τους θαμώνες καταστήματος στο Κολωνάκι όταν αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού κατέληξε στα τραπέζια εστιατορίου, τραυματίζοντας 11 άτομα, ένας εξ αυτών σοβαρά.

Πιο αναλυτικά, το μαύρο τζιπ, που ήταν παρκαρισμένο στην οδό Λουκιανού, άρχισε να κυλά με ταχύτητα, αφού σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε ασφαλιστεί με χειρόφρενο από τον παρκαδόρο. Το σημείο όπου ήταν σταθμευμένο το όχημα είναι κατηφορικό, γεγονός που επέτρεψε στο όχημα να αναπτύξει ταχύτητα και να βγει εκτός ελέγχου.

Το όχημα παρέσυρε κολωνάκια, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, ξήλωσε ένα δέντρο και στη συνέχεια προσέκρουσε στην πρόσοψη γνωστού καταστήματος εστίασης, τραυματίζοντας θαμώνες που βρίσκονταν στα μπροστινά τραπέζια.

Ο παρκαδόρος συνελήφθη, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών και παραβάσεις της οδικής ασφάλειας και αφέθηκε ελεύθερος. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος προσήχθη από τις Αρχές, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Συνολικά 7 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διακομιδή των τραυματιών. Οι 11 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και από αυτούς οι 5 έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν και οι 6 παρέμειναν για νοσηλεία εκ των οποίων ένας 46χρονος εισήχθη προληπτικά στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση, μία 39χρονη και μία 48χρονη υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις λόγω καταγμάτων και άλλοι τρεις ασθενείς (μια 44χρονη, ένας 25χρονος και μία 47χρονη) νοσηλεύονται για παρακολούθηση

Οι γιατροί χαρακτήρισαν την κατάσταση ελεγχόμενη, χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις για απειλή ζωής.