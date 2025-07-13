Προφυλακίστηκε η Μουρτζούκου: Απολογήθηκε με υπόμνημα - Δηλώνει μετανιωμένη

Προφυλακιστέα κρίθηκε η Ειρήνη Μουρτζούκου, μετά την απολογία της με υπόμνημα ενώπιον της ανακρίτριας Αχαΐας, όπου έγινε η μεταγωγή την Κυριακή 13/7.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου έμεινε περίπου τρεις ώρες στο γραφείο της ανακρίτριας με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι απολογήθηκε με υπόμνημα. Δεν φαίνεται να άλλαξε κάτι από την αρχική της κατάθεση στους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και παραδέχθηκε τους τέσσερις θανάτους, ενώ φέρεται να δήλωσε μετανιωμένη.

Στην συνέχεια, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ότι πρέπει να τεθεί υπό προσωρινή κράτηση.

«Αναλαμβάνει το μερίδιο που της αναλογεί» είπε ο δικηγόρος της έξω από το ανακριτικό γραφείο, ενώ ερωτηθείς για το εάν έχει ψυχολογικά προβλήματα, σχολίασε: «ένας άνθρωπος με τόσα στο ενεργητικό του, θα πρέπει να εξεταστεί και ψυχολογικά».



Η Ειρήνη Μουρτζούκου αντιμετωπίζει εξαιρετικά βαριές κατηγορίες, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση και μη, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις.



