ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Προφυλακίστηκε η Μουρτζούκου: Απολογήθηκε με υπόμνημα - Δηλώνει μετανιωμένη
Ειδήσεις
13:35 - 13 Ιουλ 2025

Προφυλακίστηκε η Μουρτζούκου: Απολογήθηκε με υπόμνημα - Δηλώνει μετανιωμένη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Προφυλακιστέα κρίθηκε η Ειρήνη Μουρτζούκου, μετά την απολογία της με υπόμνημα ενώπιον της ανακρίτριας Αχαΐας, όπου έγινε η μεταγωγή την Κυριακή 13/7.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου έμεινε περίπου τρεις ώρες στο γραφείο της ανακρίτριας με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι απολογήθηκε με υπόμνημα. Δεν φαίνεται να άλλαξε κάτι από την αρχική της κατάθεση στους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και παραδέχθηκε τους τέσσερις θανάτους, ενώ φέρεται να δήλωσε μετανιωμένη.

Στην συνέχεια, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ότι πρέπει να τεθεί υπό προσωρινή κράτηση.

«Αναλαμβάνει το μερίδιο που της αναλογεί» είπε ο δικηγόρος της έξω από το ανακριτικό γραφείο, ενώ ερωτηθείς για το εάν έχει ψυχολογικά προβλήματα, σχολίασε: «ένας άνθρωπος με τόσα στο ενεργητικό του, θα πρέπει να εξεταστεί και ψυχολογικά».

Η Ειρήνη Μουρτζούκου αντιμετωπίζει εξαιρετικά βαριές κατηγορίες, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση και μη, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/07/2025 - 13:49
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Εξωραΐζει το κράτος δικαίου ο Πρωθυπουργός εν μέσω σκανδάλων και απευθείας αναθέσεων
Πολιτική

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Εξωραΐζει το κράτος δικαίου ο Πρωθυπουργός εν μέσω σκανδάλων και απευθείας αναθέσεων

Ιστορική συμφωνία για τη Νέα Καληδονία: Δημιουργείται νέο κράτος εντός της Γαλλικής Δημοκρατίας
Ειδήσεις

Ιστορική συμφωνία για τη Νέα Καληδονία: Δημιουργείται νέο κράτος εντός της Γαλλικής Δημοκρατίας

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπόνοιες συγκάλυψης πίσω από την ανακύκλωση εγγράφων
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπόνοιες συγκάλυψης πίσω από την ανακύκλωση εγγράφων

Ταλαιπωρία για επιβατών στον Πειραιά από μηχανική βλάβη σε πλοίο της γραμμής Αίγινα - Αγκίστρι
Ειδήσεις

Ταλαιπωρία για επιβατών στον Πειραιά από μηχανική βλάβη σε πλοίο της γραμμής Αίγινα - Αγκίστρι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΣΠ: Κατέθεσε υπόμνημα για το Ελληνικό Εμπόριο 2027-2031 σε όλα τα πολιτικά κόμματα ενόψει της ΔΕΘ
Επιχειρήσεις

ΕΣΠ: Κατέθεσε υπόμνημα για το Ελληνικό Εμπόριο 2027-2031 σε όλα τα πολιτικά κόμματα ενόψει της ΔΕΘ

Άρειος Πάγος: Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο αίτημα εκταφής για τα Τέμπη
Πολιτική

Άρειος Πάγος: Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο αίτημα εκταφής για τα Τέμπη

Νέο υπόμνημα στον Άρειο Πάγο από οικογένειες θυμάτων των Τεμπών – Καταγγέλλουν βιαστικό κλείσιμο της ανάκρισης
Πολιτική

Νέο υπόμνημα στον Άρειο Πάγο από οικογένειες θυμάτων των Τεμπών – Καταγγέλλουν βιαστικό κλείσιμο της ανάκρισης

ΣΒΕ: Αναγκαία η Εθνική Βιομηχανική Στρατηγική – Υπόμνημα στον Πρωθυπουργό ενόψει ΔΕΘ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΒΕ: Αναγκαία η Εθνική Βιομηχανική Στρατηγική – Υπόμνημα στον Πρωθυπουργό ενόψει ΔΕΘ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:14

Η Mercedes-Benz γιορτάζει τα 140 χρόνια της με μια ξεχωριστή προσφορά για την A-Class

Οικονομία
05/08/2026 - 16:13

«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:05

Το Nissan Qashqai με το νέο σύστημα e-POWER κατακτά ρεκόρ Guinness, διανύοντας 1.980 km με ένα μόνο γέμισμα

Πολιτική
05/08/2026 - 15:59

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με πράξεις έρευνα και καινοτομία – Στο ΕΠΑ η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ

ΕΜΠΟΡΙΟ
05/08/2026 - 15:49

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Δέκα προτάσεις προς το ΥΠΕΘΟ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Magazino
05/08/2026 - 15:30

Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: Πάλεψα με τη θλίψη και την κατάθλιψη

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας: Πού και πότε θα κλείσει ο δρόμος

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:00

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:55

Αποκαρδιωτική εικόνα μετά τις φωτιές στη Δυτική Αττική - Αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό (video)

Πολιτική
05/08/2026 - 14:36

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας

Πολιτική
05/08/2026 - 14:21

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:19

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Πολιτική
05/08/2026 - 14:05

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Νομίσματα
05/08/2026 - 14:04

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/08/2026 - 13:54

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

Τεχνολογία
05/08/2026 - 13:52

Το AI της Anthropic δημιούργησε ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατήσει ανθρώπους σε νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας

Εμπορεύματα
05/08/2026 - 13:29

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές

Ανεμοδείκτης
05/08/2026 - 13:11

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

Πολιτική
05/08/2026 - 13:06

Ανδρουλάκης για Πολιτική Προστασία: Να μη μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη

Πολιτική
05/08/2026 - 12:58

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης να δώσουν απαντήσεις για το κόστος των σπιτιών ανακύκλωσης

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:57

Το Ιράν τα παίζει «όλα για όλα» για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ

Οικονομία
05/08/2026 - 12:48

Ποιοι κλάδοι «έτρεξαν» περισσότερο το 2024 – Η ακτινογραφία της ICAP CRIF για την ελληνική οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 12:32

Emirates: Open Days σε Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:27

Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!

Magazino
05/08/2026 - 12:22

Επίδαυρος: Ιστορική πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:09

Ρωσική επίθεση σκότωσε τουλάχιστον 17 άτομα στο Κίεβο - Η Ουκρανία έπληξε αποθήκες της Wildberries

Πολιτική
05/08/2026 - 12:00

Συνάντηση Μαρκόπουλου με αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ενόψει ΔΕΘ

Ναυτιλία
05/08/2026 - 11:34

Νέες επενδύσεις από τον ΟΛΠ - Αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 11:16

Σαφάρι με drones στη Χερσώνα: Άμαχος πωλητής στο στόχαστρο ρωσικού UAV

Αυτοδιοίκηση
05/08/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ