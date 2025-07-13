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Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα: Στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO - Σημανδηράκης (Δήμαρχος Χανίων): Κορυφαία διεθνής διάκριση
Ειδήσεις
14:30 - 13 Ιουλ 2025

Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα: Στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO - Σημανδηράκης (Δήμαρχος Χανίων): Κορυφαία διεθνής διάκριση

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Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, με την ανακοίνωση της εγγραφής των 6 Μινωικών ανακτορικών κέντρων, της Κνωσού, της Φαιστού, των Μαλίων, της Ζάκρου, της Ζωμίνθου και της Κυδωνίας, στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UΝΕSCO, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της 47ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, τονίζει ότι πρόκειται για «Κορυφαία διεθνής διάκριση για την Κρήτη, για τον ελληνικό πολιτισμό και για τα Χανιά».

Στην ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Χανίων επισημαίνει:

«Η σημερινή ημέρα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Κρήτη, για τον ελληνικό πολιτισμό και για τα Χανιά. Η εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στο πλαίσιο της 47ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αποτελεί μια κορυφαία διεθνή διάκριση, αναγνώριση της αξίας και του βάθους ενός πολιτισμού που γεννήθηκε στον τόπο μας και συνεχίζει να εμπνέει ολόκληρο τον κόσμο.

Η Κνωσός, η Φαιστός, τα Μάλια, η Ζάκρος, η Ζώμινθος και η Κυδωνία, έξι μοναδικοί αρχαιολογικοί χώροι της Μινωικής Κρήτης, μπαίνουν πια και επίσημα στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη. Είναι ένα αποτέλεσμα που μας γεμίζει χαρά, δικαίωση και υπερηφάνεια.

Για τα Χανιά, η ένταξη της Μινωικής Κυδωνίας έχει έναν ξεχωριστό συμβολισμό. Είναι το μόνο από τα μνημεία αυτά που βρίσκεται μέσα στον ζωντανό ιστό μιας σύγχρονης πόλης. Στην καρδιά της Παλιάς Πόλης, η Κυδωνία, μας υπενθυμίζει καθημερινά πως η ιστορία δεν είναι μακρινή∙ είναι παρούσα, είναι δική μας, είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας.

Αποστολή του Δήμου Χανίων είναι να μετουσιώσει αυτή την παγκόσμια αναγνώριση σε μια ευκαιρία ώστε να φέρουμε την ιστορία μας πιο κοντά στους πολίτες, στα παιδιά μας, στους επισκέπτες, να συνδέσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά με την καθημερινότητα, με την εκπαίδευση, με την ποιότητα ζωής. Κυρίως, όμως για να αναδείξουμε τα Χανιά ως πόλη που σέβεται το παρελθόν και χτίζει με αυτό το μέλλον της.

Θερμά συγχαρητήρια στην Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνηκαι στις υπηρεσίες του Υπουργείου για τη σπουδαία, μεθοδική και αποτελεσματική δουλειά. Συγχαρητήρια επίσης στην Περιφέρεια Κρήτης και στον Περιφερειάρχη, Σταύρο Αρναουτάκη, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων και στην Προϊσταμένη, Ελένη Παπαδοπούλου αλλά και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Γιώργο Κουμουτσάκο, για την καθοριστική συμβολή τους, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση τους.

Θέλω ακόμα να εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση στον φίλο και συνοδοιπόρο, Δημήτρη Μιχελογιάννη έναν αθόρυβο σκαπανέα του πολιτισμού και του περιβάλλοντος της Κρήτης. Η συνεισφορά του στη σημερινή επιτυχία είναι ουσιαστική και διαρκής.

Η Κυδωνία, μαζί με τα άλλα μινωικά κέντρα, εκπέμπει ξανά στον κόσμο το φως του πολιτισμού μας και τα Χανιά ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο, με υπερηφάνεια, ευθύνη και αισιοδοξία για όσα μπορούμε να πετύχουμε μαζί».

Επισημαίνεται ότι το Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο της Κυδωνίας ιδρύθηκε στην κορυφή και γύρω από τον λόφο Καστέλι, που υψώνεται πάνω από το λιμάνι της σύγχρονης πόλης. Η περιοχή παρείχε κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ενός μινωικού οικισμού ήδη από τις αρχές της 3ης χιλιετίας π.Χ.. Ο οικισμός εξελίχθηκε σταδιακά σε σημαντικό ανακτορικό κέντρο κατά την Νεοανακτορική περίοδο (17ος–15ος αι. π.Χ.) και άνθισε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της Κλασικής περιόδου και των μεσαιωνικών χρόνων, καθιστώντας έτσι τα Χανιά μία από τις αρχαιότερες πόλεις όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στην Ευρώπη.

Η ιδιαιτερότητα αυτού του ανακτορικού κέντρου σε σύγκριση με τα υπόλοιπα πέντε και ταυτόχρονα το πιο χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του παραμένει θαμμένο κάτω από διαδοχικά στρώματα πολυάριθμων ιστορικών φάσεων. Οι ανασκαφές συνεχίζονται αδιάκοπα από τα μέσα του 20ού αιώνα, σταδιακά αποκαλύπτοντας τμήματα από τις πολλές ιστορικές περιόδους της πόλης και συνθέτοντας ένα μοναδικό παλίμψηστο, που μαγεύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

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