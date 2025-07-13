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Πώς οι αμερικανικές εταιρείες μετριάζουν τους δασμούς Τραμπ μέσω των Ζωνών Εξωτερικού Εμπορίου
Ειδήσεις
15:40 - 13 Ιουλ 2025

Πώς οι αμερικανικές εταιρείες μετριάζουν τους δασμούς Τραμπ μέσω των Ζωνών Εξωτερικού Εμπορίου

Reporter.gr Newsroom
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Αμερικανικές επιχειρήσεις επιστρατεύουν τις Ζώνες Εξωτερικού Εμπορίου (FTZ) και τελωνειακές αποθήκες αναγνωρισμένες από τις ΗΠΑ, ως στρατηγική απάντηση στο αυξημένο κόστος των δασμών και την αβεβαιότητα ενός εμπορικού πολέμου. Μέσω αυτών των δομών, οι εταιρείες μπορούν να καθυστερήσουν ή να μειώσουν τους φόρους επί των εισαγόμενων προϊόντων, διαχειριζόμενες τη φορολογική επιβάρυνση με ευελιξία και σύνεση.

Σύμφωνα με το CNBC, οι FTZ δεν αποτελούν νεοπεμφθείσα λύση, η ιστορία τους ξεκινά από τη δεκαετία του 1930, όταν, εν μέσω υψηλών δασμών (που έφταναν και στο 53%), το Κογκρέσο τις ίδρυσε το 1934 με σκοπό να ενθαρρύνει το διεθνές εμπόριο και τις εξαγωγές. Η τότε εφαρμογή επανακυκλοφορεί σήμερα ως σώμα αντίδρασης στις σύγχρονες εμπορικές εντάσεις.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, εισαγόμενες πρώτες ύλες και ημιτελή προϊόντα μπορούν να εισέλθουν σε μια FTZ ή τελωνειακή αποθήκη και να αποθηκευτούν εκεί αφορολόγητα. Μόνο όταν το προϊόν εγκαταλείψει τη ζώνη προς την εγχώρια αγορά επιβάλλεται δασμός. Μέχρι τότε, παραμένει σε μια μορφή «φορολογικής απενεργοποίησης». Αυτή η δυνατότητα συγχρονισμένης εισαγωγής και καθυστερημένης φορολόγησης ενισχύει σημαντικά την ταμειακή ροή των επιχειρήσεων.

Δεν πρόκειται απλώς για καθυστέρηση: εντός της FTZ, τα προϊόντα μπορούν να υποστούν επεξεργασία, τροποποιήσεις ή συναρμολόγηση. Στην περίπτωση επανεξαγωγής, κανένας δασμός δεν καταβάλλεται. Για τις FTZ δεν υπάρχει χρονικό όριο παραμονής, ενώ στις τελωνειακές αποθήκες αυτό φτάνει τα πέντε χρόνια. Σήμερα λειτουργούν περίπου 2.340 FTZ σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ.

Ο Τζέισον Στρίκλαντ της Givens, εταιρείας παροχής logistic, επισημαίνει ότι «οι FTZ και οι τελωνειακές αποθήκες απελευθερώνουν την ταμειακή ροή ανοίγοντας αναβολές πληρωμών». Σύμφωνα με τον ίδιο, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αποφύγουν την άμεση φορολόγηση προϊόντων που πληγώνονται από εμπορική πολιτική, εξασφαλίζοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία σε περίπτωση αλλαγών στην αγορά.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι δράσεις της Pfizer κατά την πανδημία του Covid‑19. Σε FTZ αναπτύχθηκαν και διατηρήθηκαν οι ενέσεις χωρίς να επιβαρυνθούν με δασμούς για τα συστατικά τους, διασφαλίζοντας μια ομαλή πορεία μέχρι την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: οι FTZ δεν είναι απλώς τεχνικό μέτρο, αλλά ισχυρό οικονομικό εργαλείο. Προστατεύουν τη ρευστότητα, μειώνουν τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται γρήγορα σε μεταβαλλόμενα εμπορικά δεδομένα. Καθώς οι δασμοί και οι πολιτικές τελωνειακών επιβαρύνσεων παραμένουν ευμετάβλητοι, οι FTZ καθίστανται αναγκαία υποδομή για την επιχειρηματική ελαστικότητα και βιωσιμότητα στις ΗΠΑ.

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