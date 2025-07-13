Σε ύφεση η φωτιά στο Αλιβέρι: Απεγκλώβισαν ηλικιωμένη - Συνελήφθη 60χρονος

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (13/7) κοντά στο Αλιβέρι της Εύβοιας κοντά σε σπίτια.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η φωτιά αν και καίει ξηρά χόρτα και καλλιέργειες, οι φλόγες βρίσκονται κοντά στα σπίτια στον κάμπο του Αλιβερίου, ενώ στους κατοίκους εστάλη μήνυμα από 112 ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Δεν είναι μεγάλο το μέτωπο, αλλά η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια», είπε στο ΕΡΤNews, o αντιδήμαρχος Αλιβερίου, Νίκος Μαστροκώστας. «Ήδη απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα με κινητικά προβλήματα. Για να καταλάβετε οι φλόγες είναι αυτή τη στιγμή 30 μέτρα μακριά», τόνισε.

Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από αλωνιστική μηχανή σε χωράφι δίπλα από κτήμα με ελιές καίει χόρτα και καλλιέργειες. Έχει συλληφθεί ήδη ο χειριστής 60 ετών, ο οποίος αποδέχθηκε την πράξη του.