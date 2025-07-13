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Σε ύφεση η φωτιά στο Αλιβέρι: Απεγκλώβισαν ηλικιωμένη - Συνελήφθη 60χρονος
Ειδήσεις
16:35 - 13 Ιουλ 2025

Σε ύφεση η φωτιά στο Αλιβέρι: Απεγκλώβισαν ηλικιωμένη - Συνελήφθη 60χρονος

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (13/7) κοντά στο Αλιβέρι της Εύβοιας κοντά σε σπίτια.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η φωτιά αν και καίει ξηρά χόρτα και καλλιέργειες, οι φλόγες βρίσκονται κοντά στα σπίτια στον κάμπο του Αλιβερίου, ενώ στους κατοίκους εστάλη μήνυμα από 112 ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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«Δεν είναι μεγάλο το μέτωπο, αλλά η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια», είπε στο ΕΡΤNews, o αντιδήμαρχος Αλιβερίου, Νίκος Μαστροκώστας. «Ήδη απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα με κινητικά προβλήματα. Για να καταλάβετε οι φλόγες είναι αυτή τη στιγμή 30 μέτρα μακριά», τόνισε.

Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από αλωνιστική μηχανή σε χωράφι δίπλα από κτήμα με ελιές καίει χόρτα και καλλιέργειες. Έχει συλληφθεί ήδη ο χειριστής 60 ετών, ο οποίος αποδέχθηκε την πράξη του.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/07/2025 - 19:00
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