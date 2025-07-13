Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Αμφιτρίτη Αλεξανδρούπολης – Τοξικό το νέφος που εκλύεται

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 7 περίπου το απόγευμα της Κυριακής 13/7 σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Αμφιτρίτη Αλεξανδρούπολης .

Η φωτιά ξέσπασε στον χώρο εναπόθεσης πλαστικών, ελαστικών και ξύλινων υλικών, προκαλώντας έντονη παραγωγή μαύρου, τοξικού νέφους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανταποκρίθηκαν άμεσα, στέλνοντας 26 πυροσβέστες, οκτώ οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, υποστηριζόμενοι από εναέρια μέσα και μηχανήματα έργου των τοπικών φορέων. Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, το επιχειρησιακό των δυνάμεων επικεντρώνεται στον περιορισμό της πυρκαγιάς εντός του χώρου της εταιρείας και την αντιμετώπιση των ξερόχορτων γύρω από τον χώρο.

Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε μήνυμα μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού 112, συστήνοντας στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα, ως προληπτικό μέτρο απέναντι στο τοξικό νέφος που κινείται προς κατοικημένες περιοχές.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της ΑΜΘ, Κώστας Βενετίδης, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, διαβεβαίωσε ότι μέχρι τις 20:30 οι μετρήσεις ρύπανσης από τους σταθμούς της περιοχής βρίσκονταν εντός επιτρεπτών ορίων.

Στο πεδίο βρίσκονταν συνολικά 13 πυροσβεστικά οχήματα, 30 πυροσβέστες, μία μονάδα ΕΜΟΔΕ και ένα ελικόπτερο, με συνδρομή από υδροφόρες και εργαλεία των ΟΤΑ. Η φωτιά, αν και περιορίστηκε στον χώρο της εταιρείας, εξαπλώθηκε σε ξερά χόρτα περιμετρικά του χώρου.