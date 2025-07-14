Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες

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Διαθέσιμοι είναι από σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουλίου, οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν δωρεάν στους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr).

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν πίνακες, ανά ΒΝΣ, για τρεις κατηγορίες αξιολόγησης και επιλογής: α) Επιλεγμένοι, β) Αναπληρωματικοί και γ) Απορριπτέοι.

Πίνακας κατηγορίας βρεφών (6 μηνών έως 1,5 έτους)

Πίνακας κατηγορίας προνηπίων (1,5 έως 2,5 ετών)

Πίνακας κατηγορίας νηπίων (2,5 ετών έως προσχολική ηλικία)

Οι γονείς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση σε αυτό. Όσοι λάβουν το voucher μπορούν να το καταθέσουν άμεσα, σε ΒΝΣ της ΔΥΠΑ.

Δείτε εδώ τους πίνακες, όπως αναρτήθηκαν.