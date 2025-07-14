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Ο κ. Νίκος Τριανταφύλλου, Ερευνητής και Προγραμματιστής του i4m Lab, και ο κ. Πέτρος Καβάσαλης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντής του i4m Lab.
Ο κ. Νίκος Τριανταφύλλου, Ερευνητής και Προγραμματιστής του i4m Lab, και ο κ. Πέτρος Καβάσαλης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντής του i4m Lab.
Ειδήσεις
12:13 - 14 Ιουλ 2025

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ταυτότητας στους κλάδους ακτοπλοΐας και αερομεταφορών

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Ιουλίου στο ξενοδοχείο COLORS στην Αθήνα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το εργαστήριο Καινοτομίας και Διοίκησης Πληροφορίας (i4m Lab) παρουσίασαν την πρωτοποριακή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ταυτότητας (EUDI Wallet) στους κλάδους της ακτοπλοΐας και των  αερομεταφορών, τονίζοντας τα οφέλη για ταξιδιώτες και επιχειρήσεις.

Η πρωτοβουλία του EUDI Wallet υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού eIDAS 2.0 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει την υποχρεωτική παροχή τουλάχιστον ενός πιστοποιημένου ψηφιακού πορτοφολιού από κάθε κράτος-μέλος προς όλους τους πολίτες και κατοίκους μέχρι τον Νοέμβριο του 2026, με υποχρεωτική αποδοχή από επιχειρήσεις που απαιτούν ταυτοποίηση μέχρι τον Νοέμβριο του 2027.

Τι είναι το EUDI Wallet και πώς λειτουργεί

Το EUDI Wallet είναι ένα πιστοποιημένο ψηφιακό μέσο που επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται με ασφάλεια ψηφιακά έγγραφα ταυτότητας (διαβατήριο, ταυτότητα, άδεια οδήγησης κ.ά.), να εκτελούν ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές και να δημιουργούν δεσμευτικές ψηφιακές υπογραφές.

Η λύση βασίζεται στην τεχνολογία των Verifiable Credentials, που διασφαλίζει την αυθεντικότητα και ασφάλεια των εγγράφων, ενώ υποστηρίζει ισχυρή αυθεντικοποίηση πελατών (SCA) και προστατεύει την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Πρωτοποριακή εφαρμογή στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κ. Νίκος Τριανταφύλλου, Ερευνητής και Προγραμματιστής του i4m Lab, παρουσίασε το επιτυχημένο παράδειγμα εφαρμογής του EUDI Wallet στην ακτοπλοϊκή εταιρεία Fast Ferries. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η υιοθέτηση του ψηφιακού πορτοφολιού μείωσε δραστικά τον χρόνο κράτησης και επιβίβασης, απλοποιώντας τη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων και πληρωμών, ενώ ενίσχυσε σημαντικά την ακρίβεια των δεδομένων και την εμπειρία των επιβατών.

«Η τεχνολογία αυτή ελαχιστοποιεί τον χρόνο αναμονής και εξαλείφει την ανάγκη για χειροκίνητη καταγραφή στοιχείων, μειώνοντας παράλληλα τις περιπτώσεις σφαλμάτων και απάτης», τόνισε ο κ. Τριανταφύλλου.

Η ψηφιακή επανάσταση στις αερομεταφορές

Το EUDI Wallet εισέρχεται και στον τομέα των αερομεταφορών, όπου η ανάγκη για γρήγορες και ανέπαφες διαδικασίες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντής του i4m Lab, κ. Πέτρος Καβάσαλης, ανέφερε ότι η αξιοποίηση της ψηφιακής ταυτότητας και της βιομετρικής αναγνώρισης μπορεί να περιορίσει δραστικά τον χρόνο αναμονής στα αεροδρόμια και να ενισχύσει την ασφάλεια των πτήσεων.

Η λύση αυτή ενσωματώνει τη βιομετρική τεχνολογία με την ψηφιακή ταυτότητα, επιτρέποντας στους επιβάτες να ολοκληρώσουν γρήγορα τις διαδικασίες check-in, ελέγχου ασφάλειας και επιβίβασης, αποκλειστικά μέσω του κινητού τους τηλεφώνου και της βιομετρικής επαλήθευσης.

EUDIW Press Conference 2

Οφέλη για τους ταξιδιώτες και τις επιχειρήσεις

Η εφαρμογή του EUDI Wallet προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους επιβάτες όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών μεταφορών, όπως:

  • Ταχύτερες διαδικασίες κράτησης και επιβίβασης: Άμεση έκδοση και επαλήθευση εισιτηρίων μέσω ψηφιακού πορτοφολιού.
  • Ασφάλεια και ακρίβεια δεδομένων: Μειωμένες πιθανότητες απάτης και σφαλμάτων λόγω αυτόματης ψηφιακής επαλήθευσης.
  • Καλύτερη εμπειρία επιβατών: Μείωση αναμονής σε σημεία επιβίβασης και check-in.
  • Μείωση λειτουργικών εξόδων: Λιγότερο προσωπικό και απλοποιημένες υποδομές επαλήθευσης στοιχείων.

Μελλοντική προοπτική και ευρωπαϊκή στρατηγική

Η παρουσίαση του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπογράμμισε ότι το EUDI Wallet αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο ψηφιακής μετάβασης στον τομέα των μεταφορών, προωθώντας έναν νέο τρόπο ταξιδίου που χαρακτηρίζεται από απλότητα, ταχύτητα και ασφάλεια. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη τέσσερα μεγάλα πανευρωπαϊκά πιλοτικά προγράμματα (EWC), τα οποία αποδεικνύουν τη βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα της λύσης.

Η ευρεία υιοθέτηση του EUDI Wallet αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της Ευρώπης ως ηγέτη στις ψηφιακές μεταφορές και στην αναβάθμιση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ήπειρο.

EUDIW Press Conference 1

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