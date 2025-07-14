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ΕΛΑΣ: Μπλόκο στον Έβρο για ναρκωτικά με προορισμό την Τουρκία
Ειδήσεις
13:38 - 14 Ιουλ 2025

ΕΛΑΣ: Μπλόκο στον Έβρο για ναρκωτικά με προορισμό την Τουρκία

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότερα από 16 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατασχέθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Καστανέων Έβρου.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθη ένας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για μεταφορά, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μετέβη στο συνοριακό σημείο προκειμένου να βγει από τη χώρα, με κατεύθυνση προς Τουρκία.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Καστανέων και τελωνειακούς υπαλλήλους, εντόπισαν στο εσωτερικό του οχήματος επιμελώς κρυμμένες σε μία βαλίτσα, στον χώρο αποσκευών (ρεζέρβα) και στον χώρο του κινητήρα, 17 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 16 κιλών και 375 γραμμαρίων.

Κατασχεθήκαν οι ποσότητες κάνναβης, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ο δράστης, χρηματικά ποσά και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας.

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