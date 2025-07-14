Λέσβος: Νέα φωτιά σε αγροτοδασική έκταση

Με τις φλόγες βρέθηκε και πάλι αντιμέτωπη η Λέσβος, αφού νέα πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (14/7) στην περιοχή της Φίλιας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη διασταύρωση της Φίλιας, στο σημείο όπου παραμένει κλειστός ο νέος δρόμος Καλλονής – Σιγρίου.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής υπηρεσίας, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου και εθελοντές, όπως και εναέρια μέσα, επιχειρούν στην περιοχή των υψωμάτων πάνω από τη Μονή Λειμώνος.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου Ανδρέα Αξή, ο οποίος μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «η κατάσταση δείχνει να είναι καλύτερα, αλλά οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή μας κρατάνε όλους σε επιφυλακή».

Η φωτιά ξέσπασε λίγη ώρα μόλις αφότου είχε τεθεί υπό έλεγχο η προηγούμενη πυρκαγιά και πάλι σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην περιοχή Κεραμί Καλλονής. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το τοπικό Μέσο stonisi.gr, η πυρκαγιά αυτή τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, αφού όμως πρώτα έκαψε σταθμευμένα οχήματα.

Όπως αναφέρει η ίδια ιστοσελίδα, το νέο μέτωπο ξέσπασε στη διασταύρωση της Φίλιας, στο σημείο όπου παραμένει κλειστός ο νέος δρόμος Καλλονής – Σιγρίου, πάνω από τον Άγιο Ιγνάτιο και κοντά στην Ιερά Μονή Λειμώνος.