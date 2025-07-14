Έφοδος του υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας

Υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης, συνοδευόμενα από αστυνομικές δυνάμεις, πραγματοποίησαν έφοδο στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας με σκοπό τη συλλογή και μεταφορά όλων των ιατροδικαστικών εκθέσεων που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως σήμερα.

Η επιχείρηση αφορά τόσο περιπτώσεις ζωντανών ατόμων όσο και αποβιωσάντων. Η ενέργεια αυτή έχει ως στόχο τον επανέλεγχο των εκθέσεων από τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. Οι εκθέσεις που θα κριθούν προβληματικές κατά τον έλεγχο αναμένεται να παραπεμφθούν στις εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση και ενδεχόμενη ανάληψη νομικών πρωτοβουλιών.

Υπενθυμίζεται, ότι η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας τέθηκε προ ημερών σε καθεστώς αναστολής με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη έπειτα από τις αποκαλύψεις στην υπόθεση της δολοφονίας βρεφών από την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, επικεφαλής της επιχείρησης είναι ο προϊστάμενος της διεύθυνσης οργάνωσης και λειτουργίας των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της Ελλάδας, Ιωάννης Καλλιαρέκος. Όπως δήλωσε ο κ. Καλλιαρέκος θα δοθεί προτεραιότητα σε φακέλους που αφορούν ευάλωτα άτομα (παιδιά και ηλικιωμένους), και δεν θα περιοριστεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, αλλά θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες ιατροδικαστικές υπηρεσίες της χώρας.