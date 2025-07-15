Φιλιππίδης: Ένοχος για τις απόπειρες βιασμού με 3 έτη φυλάκισης με αναστολή - Θα προσφύγει στον Άρειο Πάγο

Ομόφωνα ένοχο έκρινε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας τον Πέτρο Φιλιππίδη για τις δύο απόπειρες βιασμού, το 2010 και το 2014. Στον ηθοποιό δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά και λίγο αργότερα η έδρα ανακοίνωσε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή. Πριν από λίγη ώρα με ανάρτηση του ο δικηγόρος του Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανακοίνωσε προσφυγή στον Άρειο Πάγο.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αποφάσισε ότι είναι ένοχος για την απόπειρα βιασμού στο καμαρίνι του θεάτρου Μουσούρη το 2010 και για δεύτερη απόπειρα βιασμού εντός του αυτοκινήτου του, στο Ψυχικό, το 2014. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα, με την πρόεδρο να δηλώνει ότι απορρίπτεται ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου περί υπαναχώρησης από την πράξη.

Το δικαστήριο ομόφωνα απέρριψε τα ελαφρυντικά του πρότερου συννόμου βίου και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, που ζήτησε η υπεράσπιση του. Στο άκουσμα της απόφασης οι δύο γυναίκες που είχαν καταγγείλει τον ηθοποιό ξέσπασαν σε λυγμούς. Στην δικαστική αίθουσα παρευρίσκονται, μεταξύ άλλων, η Άννα - Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Λένα Δροσάκη και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό το δικαστήριο του είχε επιβάλει ποινή κάθειρξης οκτώ ετών χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικά, ωστόσο η ποινή είχε ανασταλτικό χαρακτήρα έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Να σημειωθεί τέλος πως ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την αθώωσή του, αλλά η έδρα είχε τελικά διαφορετική άποψη.

Δημητρακόπουλος: Θα προσφύγουμε στον Άρειο Πάγο

Πριν από λίγη ώρα με ανάρτηση του στο Χ, ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος δήλωσε ότι εμπιστεύονται μεν τη δικαιοσύνη αλλά θα προσφύγουν στον Άρειο Πάγο για αναίρεση της απόφασης γιατί πιστεύουν ότι είναι «εσφαλμένη», ενώ συμπλήρωσε ότι «δεν υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά μέσα» στην υπόθεση.