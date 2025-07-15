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Ζαχαράκη: 328,8 εκατ. ευρώ μέσω ΕΛΚΕ για έρευνα στα Πανεπιστήμια με πόρους ΕΣΠΑ και ΤΑΑ
Ειδήσεις
11:41 - 15 Ιουλ 2025

Ζαχαράκη: 328,8 εκατ. ευρώ μέσω ΕΛΚΕ για έρευνα στα Πανεπιστήμια με πόρους ΕΣΠΑ και ΤΑΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ενίσχυση στην ερευνητική δραστηριότητα των ελληνικών Πανεπιστημίων δίνει η ένταξη νέων έργων συνολικού ύψους 328,8 εκατ. ευρώ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ 2021-2027 με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Η αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού κατά 127,7% μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών, αποτυπώνει τη βούληση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να επενδύσει στην επιστημονική κατάρτιση και να ενισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι χρηματοδοτήσεις καλύπτουν τρεις κρίσιμους άξονες:

  • παραγωγή εφαρμοσμένης γνώσης μέσω συμπράξεων Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,
  • ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω διεθνών μεταπτυχιακών συνεργασιών, και
  • προμήθεια σύγχρονου ερευνητικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών.

Σε αυτούς τους άξονες, προστίθενται στοχευμένα έργα του ΕΣΠΑ, που επικεντρώνονται στη διδασκαλία από νέους επιστήμονες, στην πρακτική άσκηση των φοιτητών και στη διοικητική ενίσχυση των ΑΕΙ. Το σύνολο των παρεμβάσεων αποτυπώνει μια νέα φιλοσοφία για την πανεπιστημιακή πολιτική: επένδυση στην ποιότητα, στα διεθνή πρότυπα, και στην οργανική σύνδεση της εκπαίδευσης με την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική.

Έργα ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας (Clusters of Research Excellence – CREs)

  • Εντάχθηκαν 97 συνεργατικά έργα ανάμεσα σε Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις
  • Συνολικός προϋπολογισμός: 97,2 εκατ. ευρώ
  • Αντικείμενο: παραγωγή εφαρμοσμένης γνώσης, μεταφορά τεχνογνωσίας, καινοτομία, διασύνδεση έρευνας και αγοράς εργασίας.

Διεθνοποίηση των Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών των ΑΕΙ

  • Εγκρίθηκαν 74 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα με διακεκριμένα ξένα πανεπιστήμια
  • Συνολική χρηματοδότηση: 93,8 εκατ. ευρώ
  • Αντικείμενο: ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό, προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών ΑΕΙ.

Πανεπιστήμια Αριστείας

  • Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 92,3 εκατ. ευρώ
  • Αντικείμενο:

– Προμήθεια προηγμένου ερευνητικού και εργαστηριακού εξοπλισμού

– Δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

– Ενίσχυση της τεχνολογικής βάσης των Ιδρυμάτων.

Έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2021–2027

(Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027»)

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Διδάκτορες

  • Δικαιούχοι: Πανεπιστήμια (μέσω ΕΛΚΕ)
  • Αντικείμενο: ένταξη νέων ερευνητών στο διδακτικό έργο
  • Στόχος: ενίσχυση της εκπαιδευτικής ποιότητας, μεταφορά γνώσης, διασύνδεση με την αγορά.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών με Αποζημίωση

  • Αντικείμενο: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
  • Σκοπός: διευκόλυνση της μετάβασης στην αγορά εργασίας, ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Μονάδες Υποστήριξης και Διασφάλισης Ποιότητας στα ΑΕΙ

  • Περιλαμβάνεται η λειτουργία:

– Μονάδων Υποστήριξης Φοιτητών (ψυχοκοινωνική υποστήριξη, προσβασιμότητα)

– Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας και Στρατηγικού Σχεδιασμού

  • Σκοπός: βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και του στρατηγικού σχεδιασμού των Ιδρυμάτων.
  • Συνολικός προϋπολογισμός έργων ΕΣΠΑ: 43,1 εκατ. ευρώ

Δήλωση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη: «Η ουσιαστική ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, αποτυπώνει έμπρακτα τη σταθερή δέσμευσή μας για μια σύγχρονη, ποιοτική και εξωστρεφή ανώτατη εκπαίδευση. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, επιβεβαιώνει τη στρατηγική προτεραιότητα που δίνουμε στην έρευνα, την καινοτομία, τη διεθνοποίηση και τη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της οικονομίας. Επενδύουμε στη γνώση, την έρευνα, την καινοτομία και τη νέα γενιά επιστημόνων, με στόχο να δώσουμε στα ΑΕΙ τα εργαλεία που τους αξίζουν και στους φοιτητές μας τις προοπτικές που ονειρεύονται για το μέλλον».

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