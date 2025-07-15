ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 12,9% στους επισκέπτες των μουσείων το πρώτο τρίμηνο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Μάρτιο 2025. Συγκεκριμένα:

• Κατά το μήνα Μάρτιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών μουσείων κατά 4,8%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 29,3% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 126,6%, λόγω αλλαγής τιμολογιακής πολιτικής.

• Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Μάρτιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών κατά 3,3%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 1,3% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 33,1%.

• Κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2025 παρατηρείται αύξηση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 4,1% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 12,9% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 59,3% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

• Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2025, παρατηρείται αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024 κατά 3,4% στους επισκέπτες, μείωση κατά 1,1% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση κατά 23,1% στις αντίστοιχες εισπράξεις.