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Φωτιά σε κατάστημα με ελαστικά στην οδό Μιχαλακοπούλου: Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας
Ειδήσεις
17:03 - 15 Ιουλ 2025

Φωτιά σε κατάστημα με ελαστικά στην οδό Μιχαλακοπούλου: Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 15/7στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα με ελαστικά στην οδό Μιχαλακοπούλου 131 στην Αθήνα. Η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί, με την Αστυνομία να εκτρέπει τα διερχόμενα οχήματα σε παράπλευρες οδούς.

Η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε σε υπόγειο χώρο του καταστήματος, γεγονός που καθιστούσε δυσκολότερη την πρόσβαση και την κατάσβεση. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 7 οχήματα, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να εισέλθουν στο κατάστημα με αναπνευστικές συσκευές, λόγω των πυκνών καπνών που είχαν καλύψει την περιοχή.

Οι αρχές έδωσαν σήμα στους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά χωρίς να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές και αποφεύχθηκε η επέκτασή της σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Πλέον, σύμφωνα με τις αρχές, «η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί» πλήρως και δεν παρατηρούνται προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στο σημείο.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2025 - 17:22
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